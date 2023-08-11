影／國民黨團批預算補助看顏色、綠營「要5毛給一塊」

國民黨立院黨團總召曾銘宗，首席副書記長李德維、台北市議員李彥秀，上午在黨團舉行記者會，指民進黨政府前瞻基礎建設預算補助看顏色。李彥秀表示，8千八百億的前瞻預算在預算的分配上，民進黨執政縣市的補助是「要5毛給一塊」。

國民黨團表示，從「水循環建設」來看，大淹水的南投分配到8.89億的預算，高雄市79.64億、台南市72.09億。高雄、台南佔整體治水的預算的近1/4(23% );而基隆捷運地方分攤款上，110年11月15日，時任市長的民進黨林右昌的分攤是「0」；111年1月24 日，分攤款 17.7億。111年12月25日國民黨謝國樑上任，分攤款53.86億，增加3倍。就業安定基金的分配上，民進黨執政的高雄市佔80.8%、屏東縣15.38%、嘉義縣2.68%， 而國民黨執政的彰化縣0.5%、嘉義市0.4%，新竹縣0.3%。就業安定基金成了民進黨的小金庫，預算分配就是看顏色。