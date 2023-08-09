侯友宜今提核電政見 尊重專家建議

國民黨總統參選人侯友宜今天將公布能源政見。據悉，侯友宜如果當選，將成立專門委員會，由國內外專家、學者一同研究核一、二、三、四廠能否延役、重啟、啟用。侯友宜電力議題將主打「尊重專家建議」，而非淪為政治議題。侯辦也準備台灣目前電力數據，讓民眾清楚了解未來將面臨的缺電情形，表達為何台灣需要核能提供發電。

民進黨多年前喊出二○二五非核家園，不過，近年停電事件頻傳，缺電危機成為全民關注議題。侯友宜以往並沒有反對核能，而是強調「沒有核安，就沒有核能」。侯日前更喊出要重啟核能發電廠，解決缺電危機。今天將開記者會，公布他的能源政策白皮書。

據了解，侯陣營將用數字讓民眾了解台灣目前缺電狀況，用真實的數據取代口號，盼藉此讓選民了解，台灣的電力問題已經成為國安等級的議題；核能被國際認證為乾淨能源，絕對是台灣未來的用電選項之一。

據悉，侯友宜團隊提出的能源政策主軸是要成立專門委員會，由國內外專家檢查台灣四座核電廠，針對不同的情況來研議不同的處理方式。核一、二、三、四廠能否延役、重啟、啟用，全都會經過專業評估，在確保安全性狀況下，才有可能繼續使用。

對於台灣會不會有「缺電危機」，民進黨總統參選人賴清德前天接受三立新聞專訪表示，「說二○二五年一定會缺電，跟目前實際上的數字是不合的；現在備轉容量率大概百分之十五左右，也就是說今天發電一百度，只用掉八十五度而已，且未來還會再新增。」

至於核電，賴清德說，現在核四是完全不可能，因為公投已經過了，核一也不可能，核二也已經兩個機組都停機了，「現在只有核三」，且核三廠在屏東，當地的縣長、議會、立委、里長、民眾贊不贊成，都是一個問題。

針對侯友宜今天公布能源政見，民進黨立法院黨團副書記長洪申翰昨天說，「他已經下定決心要被深藍綁架」，侯友宜如果提出核電延役的政見，應該說明核廢料要放在哪裡，還有對於核四廠態度反覆的質疑。