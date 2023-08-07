提居住政策話當年 賴清德：向同學借錢買房

民進黨總統參選人賴清德昨天成立「全國台南旅外鄉親後援會」及「全國牙醫體系賴清德後援會」，「小英之友會」榮譽總會長陳時中也陪著連趕兩場，民進黨英系成員全員出動。賴清德以「鐵人部長」稱呼陳時中，並感謝陳時中坐鎮中央流行疫情指揮中心；賴也再提居住政策，並透露自己第一次買房，曾找同學借錢。

賴清德表示，他學生時代、剛到台南都是租房子，第一次要買房時，沒有頭期款，因此找了以前班上同學幫忙，有的借五萬元、有的借十萬元，大家湊起來，不用利息，之後再分期付款，所以他知道要買房子的人會面臨什麼困難及辛苦。

賴清德昨參加台南市木工職業工會四十周年暨修繕志工隊十周年慶表示，他出身勞工家庭，清楚勞工家庭的生活很辛苦，沒做就沒得吃，木工職業工會成員願放棄賺錢機會，利用休息時間幫窮苦人修屋，這種愛心令人相當感動。