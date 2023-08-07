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賴營批新北社宅跳票 侯友宜：不要沒嘴說自己

聯合報／ 記者朱冠諭蔡維斌陳雅玲劉宛琳張睿廷／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜（右）昨天到雲林參訪固樁，並體驗手沖咖啡。記者陳雅玲／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（右）昨天到雲林參訪固樁，並體驗手沖咖啡。記者陳雅玲／攝影

針對民進黨總統參選人賴清德競辦批評新北市社宅興辦零戶，國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，民進黨執政社宅興辦二十萬戶目標也跳票，「不要有嘴說別人、沒嘴說自己」。

侯友宜昨再訪雲林固樁，先前曾公開力挺郭台銘的國民黨雲林大老、前縣長張榮味，和上次一樣依舊湊巧不在，連女兒張嘉郡也未現身，僅胞妹、縣長張麗善展現地主之誼。侯說，見到很多好朋友，「很多議員給我滿滿支持」，大家有共同信念方向。

國民黨、民眾黨等在野陣營是否會以在野大聯盟形式合作，備受關注。國民黨主席朱立倫昨天說，全台都希望下架民進黨，這是主流民意，如果因為藍營分裂、非綠不團結，最後讓民進黨總統參選人賴清德躺著當選，這不是對不起台灣主流心聲嗎？國民黨一定是「團結爭取能爭取的所有朋友，化解能化解的敵人」。

對於鴻海創辦人郭台銘醞釀獨立參選，傳出朱立倫近期積極溝通，甚至以不分區名單來作為整合挺郭派的籌碼。朱立倫昨表示，「這是謠言，謠言止於智者，不必去理會。」

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