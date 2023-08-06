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牙醫師力挺賴清德 陳時中也到場支持

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
賴清德6日出席牙醫師體系後援會成立大會，前衛福部長陳時中也有出席，賴特別向在台下的陳時中2度致意。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
賴清德6日出席牙醫師體系後援會成立大會，前衛福部長陳時中也有出席，賴特別向在台下的陳時中2度致意。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「我上任要打造『健康台灣』，還要守護台灣的民主！」民進黨總統參選人賴清德6日出席「全國牙醫體系後援會」成立大會，連被視為英系的前衛福部長陳時中都到場支持。賴清德還2次感謝陳時中擔任防疫指揮官期間對台灣的貢獻，他希望未來可以打造「健康台灣」，強化台灣生技產業發展。

兩次感謝阿中部長

現場先由樂團帶來包括《再出發》、灌籃高手歌曲《直到世界的盡頭》、《好想大聲說喜歡你》，還有《世界第一等》讓全場氣氛瞬間熱了起來。牙醫後援會成立現場共來了超過400位與會者支持，連前衛福部長、小英之友會的會長陳時中都驚喜現身。

賴清德現身會場時，全場都站起來搖動手中的應援旗，現場旗海飛揚。他致詞時笑說，很多人都提醒他要記得笑，但他過去只要專心做事情時都會忘記笑，未來會好好努力。隨後他也兩度感謝坐在台下的陳時中，在新冠疫情期間對台灣的付出，還有全台灣牙醫師的配合。

打造健康台灣

「我希望打造『健康台灣』！」賴清德說，台灣的生技產業非常有潛力，隨著智慧醫療、再生醫療與精準醫療的發展，還有台灣目前口腔癌、肺癌等5大癌症的篩檢人次已經達到400多萬人，未來看醫生不只是看症狀，醫生還會看病友的細胞來決定療程，他若當選，會善用科學進步來維護台灣民眾健康。

因此他提出「健康台灣」的政策，希望能帶動台灣的健康、生物科技與運動產業，讓民眾健康、國家更強，與產業得以發展。

守護台灣民主

賴清德話鋒一轉說，近來他出席論壇時被問到要如何在美中之間選擇？他回說不如改成「在民主與專制中如何選擇？」他批評在野黨要重回一中的兩岸政策，會讓中國更想併吞台灣，且到時中國可以說是內戰，台灣就會像西藏、香港等地一樣被侵略，而國際因為內戰的關係無法幫助台灣。

最後，賴清德希望牙醫師能支持他強化國防力量、提升對中國威懾力，以確保兩岸和平的政策，讓他可以打造「健康台灣」，並守護台灣主權與自由民主的社會。

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