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談藍白合作？侯友宜、柯文哲比鄰而坐引聯想

聯合報／ 記者侯俐安林縉明／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）昨天出席台灣文化協會成立百年紀念紀錄片發表會，兩人握手合影。記者曾原信／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）昨天出席台灣文化協會成立百年紀念紀錄片發表會，兩人握手合影。記者曾原信／攝影

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲昨天上午出席活動時比鄰而坐，兩人互動熱絡笑開懷，引來外界對「藍白合」聯想。對於兩人是否討論在野合作？侯友宜在活動後受訪說，「我們兩個不是坐在一起嗎？」稍晚柯文哲受訪時，媒體問他釋善意或吃豆腐？柯說，座位是主辦單位安排，沒有特別意見。

台灣文化協會昨日舉辦成立百年紀念「台灣人前進」紀錄片發表會，柯文哲第一個抵達，坐下後認真修改講稿，兩分鐘後侯友宜到場，工作人員引導坐在柯文哲旁邊，侯迅速入座和柯握手問候，才想起還有很多人還沒打招呼，又立刻起身逐一握手。

侯回到座位上，看柯還在改講稿，問他「這麼認真喔？」柯說「好習慣啦」，侯讚「你好學生！」柯笑回「我稿子都自己寫的！」侯仰頭大笑後，現場攝影請兩人再握一次手，侯柯配合握手十多秒讓攝影拍照。隨後行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍抵達，向侯、柯兩人握手入座。

活動後，侯友宜受訪說，他和柯文哲非常熟，在雙北市長合作無話不說，彼此合作無間。稍晚柯文哲出席北區姊妹選哲之友會成立茶會前受訪，他說，過去擔任台北市長時跟侯友宜有很多合作跟講話機會，座位是主辦單位安排，沒有特別意見。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 柯文哲 藍白合 林佳龍 鄭文燦 陳建仁

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