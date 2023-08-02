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接受日媒專訪／談兩岸 侯友宜：不統不獨不武

聯合報／ 特派記者張睿廷／東京報導
國民黨總統參選人侯友宜（右）昨天在東京接受日本媒體專訪。圖／侯友宜競辦提供
國民黨總統參選人侯友宜（右）昨天在東京接受日本媒體專訪。圖／侯友宜競辦提供

國民黨總統參選人侯友宜「友誼之旅」今結束，昨接受日本媒體ＮＨＫ、朝日新聞專訪。日媒關注美中台日關係、台海局勢，也想了解侯友宜的兩岸論述主張，侯友宜表示，他會用前總統馬英九常說的「不統、不獨、不武」，重新回到國民黨執政時兩岸穩定現狀，而非目前瀕臨戰爭的現況，重新回到國民黨執政時期的合作與交流。

「我接受合乎中華民國憲法的九二共識，反對一國兩制、反對台獨。」侯友宜重申堅守自由民主，主張兩岸之間要求同存異，相同的繼續往前走，不一樣的先擺兩邊，「我們互不承認主權、互不否認治權」，台灣的未來由兩千三百萬人決定。

侯友宜承諾，當選總統後會做到三件事：堅持民主自由制度、有意義的國際參與、國際角色與貢獻。

對於日媒產經報導指出，國民黨被認為較親中，侯友宜說「我是中華民國的國民、是土生土長的台灣人」。

談到對美關係，侯友宜表示，美國長期是台灣重要盟友，給台灣非常多支持力量，應該以現有基礎不斷深化美台實質合作，希望協助台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」 ，甚至未來有機會參與印太經濟架構，也支持美國重視台海穩定。

台日關係方面，侯友宜形容台日之間是「絆」的關係，日本在亞太秩序是非常重要的國家，岸田文雄首相提到自由與開放的印太戰略，台灣可以扮演協助的角色，也希望透過「絆」的關係，簽署台日自由貿易協定，使雙方關係更緊密。

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