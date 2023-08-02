台海關係緊張 賴清德：問題不在台灣

民進黨總統參選人、副總統賴清德昨天下午出席前國代林逸民「放眼看天下」新書發表會，他引述書內容指出，中國打壓台灣不是因民進黨執政、蔡英文當總統，或他要競選總統才開始，而是數十年來的事情。

賴清德也說，在野黨想要「下架民進黨」，但應該大家思考，現在國際挑戰多，是否該讓民進黨下台？並思考之後哪個團隊要上台？

賴清德說，台海情勢現在愈來愈緊張，到底是誰的問題？林逸民在書中有一段話提到，「如果單純只是台海問題，那可能會指責台灣，但現在不只是台海問題，包括黃海、東海、南海都發生問題，由此可見，目前台海緊張的問題不是台灣本身，反而是對岸中國。」

賴清德也引述林逸民在書中提到，「民進黨做不好的地方，該檢討就要檢討，但應該思考是否真的讓現在的執政黨下台，上來的執政團隊是誰？」