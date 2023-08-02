聽新聞
test
0:00 / 0:00
台海關係緊張 賴清德：問題不在台灣
民進黨總統參選人、副總統賴清德昨天下午出席前國代林逸民「放眼看天下」新書發表會，他引述書內容指出，中國打壓台灣不是因民進黨執政、蔡英文當總統，或他要競選總統才開始，而是數十年來的事情。
賴清德也說，在野黨想要「下架民進黨」，但應該大家思考，現在國際挑戰多，是否該讓民進黨下台？並思考之後哪個團隊要上台？
賴清德說，台海情勢現在愈來愈緊張，到底是誰的問題？林逸民在書中有一段話提到，「如果單純只是台海問題，那可能會指責台灣，但現在不只是台海問題，包括黃海、東海、南海都發生問題，由此可見，目前台海緊張的問題不是台灣本身，反而是對岸中國。」
賴清德也引述林逸民在書中提到，「民進黨做不好的地方，該檢討就要檢討，但應該思考是否真的讓現在的執政黨下台，上來的執政團隊是誰？」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言