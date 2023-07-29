郭台銘否認曾說 「國民黨看我嘸」

聯合報昨天報導，鴻海創辦人郭台銘日前「巧遇」民進黨總統參選人賴清德，郭台銘、賴清德昨天均否認此事。針對報導指出，立法院前院長王金平七月三日託人以「關公精神」勸退郭，郭台銘說「國民黨看我嘸」，與郭見面的高雄市農會理事長蕭漢俊昨天表示，「郭台銘有來，但沒有抱怨」。王金平昨天受訪表示，蕭漢俊和郭台銘講什麼話要去問蕭，兩人談話內容他不知情。

王金平表示，他沒有託人傳話給郭。至於傳言中提到的「關公精神」，王金平說，「這個話也沒有錯啊，是我們平常在講的話啊」。不過，對於黨內希望王金平出馬勸退郭台銘，王表示，自己現在沒有立場做這個事，這是朱立倫和侯友宜要去處理的。

郭台銘昨天一身迷彩軍服，到桃園市蘆竹區誠聖宮關帝君參香祈福，參香前還到廟口廣場前向教召的軍人行舉手禮致意。郭說，之所以身穿迷彩裝，除了前天會勘場地時，看見宮廟廣場有國軍弟兄因教召及演習進駐，他認為昨天有必要穿上迷彩裝，也凸顯他接下來要到美國說服美國的鷹派，不要把台灣變成烏克蘭。

針對聯合報報導，郭、賴日前在南部「巧遇」，並互相祝福。郭台銘表示，今年五月卅日到金門遇見賴清德，並送給賴「金門和平宣言」，未曾於其他場合再見面，兩人也無報導指述之談話內容。賴清德競辦發言人陳世凱對此也表示，郭台銘董事長已澄清。

前天已向郭辦求證

記者前天向郭辦求證時，郭辦回應「沒有明確的資訊」。昨天郭台銘表示，他從未說過「國民黨看我嘸」，他與王金平最少有一個半月以上沒見面，也沒有電話聯絡。

郭台銘辦公室並發出四點聲明：一、郭先生與賴清德僅在今年五月卅日於金門會面。二、郭先生未曾與潘孟安先生有過聯繫。三、郭先生不曾說過：「國民黨看我嘸」。四、郭先生未曾收到王金平院長託人轉達以「關公精神」勸退等言論。

本報昨致電蕭漢俊詢問七月三日是否有與郭見面。蕭回答那麼久的事已不記得，隨後說「郭台銘有來，但沒有抱怨」，他和郭說，不要獨立參選，那是圖利民進黨，郭笑著笑著，後來都在閒聊。至於是否提到關公精神？郭有沒有說「國民黨看我嘸」？蕭漢俊頻說「沒有啦」。