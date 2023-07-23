藍全代會今提名侯友宜 漢子、禿子、燕子再合體

有黨代表擬抗議徵召不公

國民黨全代會今天登場，將正式通過提名新北市長侯友宜參選總統，侯友宜也將與高雄市前市長韓國瑜、台中市長盧秀燕同場演出，「漢子、禿子、燕子」暌違五年再度合體，營造大團結氣氛。只是黨內仍暗潮洶湧，有「挺郭換侯」聲浪，全代會前夕，黨中央雖未收到相關的爭議性提案，但據了解，有南部黨代表擬在臨時動議時抗議徵召不公，黨內嚴陣以待。

國民黨全代會主軸定調為「政黨輪替，台灣更好」，據了解，侯友宜預計發表七分鐘演說，以兩岸和平穩定為主軸，凝聚黨內共識為目標，他將延續日前「接受中華民國憲法的九二共識，反對一國兩制的九二共識」論述為基礎，再次強調兩岸和平穩定，尤其在民進黨執政下造成兵凶戰危，必須為了下一代站出來。

據透露，侯友宜也將訴求國民黨大團結，將向高雄市前市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫等人表達感謝，在逐一致意後，允諾承擔。侯為了今天的演說演練多時，盼能在氣勢中帶有溫暖，讓黨內感受團結一致、齊心齊力的共識。

郭將在近日發文談全代會

全代會前夕，各界聚焦「換侯」、「挺侯」，以及全黨能否真正團結力拚明年大選。這次全代會登場前，黨中央收到六個一般性的黨務改革提案，但已有南部黨代表揚言，將在臨時動議抗議徵召不公，要求黨主席朱立倫負責。全代會當天，只要超過一百名出席黨代表連署，在期限內送達議事單位，就能成為臨時提案。

全代會後，非綠的整合進入深水區，據了解，郭台銘擬在近日內發文談全代會；郭台銘前晚提到，若要訪美，「除非你們給我資格」，是否暗示獨立參選，備受矚目。

相較於四年前韓國瑜參選總統，黨內出席全代會的大咖卡司，今年包括前主席連戰、吳敦義、前副主席郝龍斌、立法院前院長王金平皆不出席。連戰、吳敦義因身體因素不克出席，王金平則因參加宗教活動告假。

侯友宜說，王金平有重要的宗教活動，事先他們都有聯絡過，他非常感謝王，從他被徵召以來一直力挺，都會團結在一起。韓國瑜、盧秀燕和他一樣，從以前到現在都是並肩作戰，有共同的信念，就是守護中華民國，為中華民國來努力讓台灣能夠永續繁榮。

朱說全代會後將團結非綠

朱立倫表示，王金平是最先表態全力力挺侯友宜的，也幫侯號召了所有的立委同仁一起組成後援會，是國民黨最大的支持力量之一。

國民黨全代會主視覺意象是「翻轉的方塊」，寓意「政黨輪替翻轉台灣」、「重返執政撥亂反正」。朱說，全代會之後，還會來團結整合在野、非綠的朋友，讓國民黨明年一月十三日政黨輪替，真正翻轉台灣。