聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜造勢自稱平凡人 「這才是人民要的」

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭張曼蘋／新北報導
國民黨總統參選人侯友宜昨天晚上在新北市舉行造勢晚會，侯友宜進場時盡可能向支持者我受致意。記者潘俊宏／攝影
國民黨總統參選人侯友宜昨天晚上在新北市舉行造勢晚會，侯友宜進場時盡可能向支持者我受致意。記者潘俊宏／攝影

國民黨總統參選人、侯友宜為拉抬國民黨七二三全代會聲勢，從台中出發一連三天舉辦造勢大會，昨到本命區新北，侯友宜批民進黨總統參選人賴清德撕裂台灣，更直指民進黨執政七年，人民徹底失望，「寵豬舉灶，寵子不孝，寵民進黨，大家都在哭」。

造勢大會傍晚六點四十分恆毅中學體育場開場，下雨澆不熄支持者熱情，近二千人座無虛席，黨主席朱立倫、新北市議長蔣根煌和前台北縣縣長周錫瑋等人到場助陣。侯友宜說，中央這幾年常講民主，但是「民進黨的民主是民進黨才是主」，「民進黨執政，人民不見了，人民善良跟笑容也不見了，人民對台灣的未來看不到希望」。

「你們開心嗎？」侯友宜說，民進黨執政下沒疫苗、沒口罩、缺水缺電還缺蛋，出口金額十個月負成長。三年來詐騙案攀升，兩岸兵凶戰危，一名父親跟他說「希望孩子進職場而非戰場」，這是平凡爸媽的聲音，也是大家擔憂的兩岸衝突；im.B供養權貴、學甲光電弊案，利益衝突是民進黨造成的，還有疫苗弊案到現在都沒有查清楚。

侯友宜說，「我是一個平凡人」，是三個參選人中最平凡的，但貼近平凡人的問題，才是人民需要的。盼大家相信、支持他，下架蔡英文政府、無能的民進黨。

朱立倫說，過去民進黨口口聲聲稱說要改變台灣，結果變成貪汙腐敗、霸道橫行，必須要用選票教訓民進黨。台灣要翻轉必須要政黨輪替，打棒球打九局，第一、第二局碰到亂流，但都知道要有信心與決心，只要團結，什麼都有可能，團結分裂都變成不可能，必須要把不可能變成可能。

2024大選 總統大選 侯友宜 朱立倫 蔡英文 周錫瑋 賴清德 蔣根煌 貪汙

延伸閱讀

侯友宜第二場造勢晚會 盼當平凡人的總統

盤點蔡政府歷年弊病 侯友宜：下架無能的民進黨

酸「民主是民進黨才是主」 侯友宜反問人民：你們開心嗎？

「我是一個平凡人」侯友宜：貼近平凡人才是人民要的

相關新聞

國民黨全代會23日登場 韓國瑜表態出席

國民黨全代會將於七月廿三日在板橋體育館登場，主軸定調為「政黨輪替，台灣更好」，當天將正式通過提名新北市長侯友宜參選總統，...

新聞幕後／韓國瑜願赴全代會 解鎖張榮味最關鍵

國民黨七月廿三日全代會將營造黨內團結求勝誓師，近期無論是「侯下韓上」或鴻海創辦人郭台銘獨立參選，「換侯」聲浪也愈來愈強。...

侯友宜競辦：賴清德如同陳水扁 是麻煩製造者2.0

民進黨總統參選人賴清德日前提出「走入白宮說」，觸動美國的敏感神經，據金融時報十九日報導，美方要求台灣釐清賴清德的說法，國...

「走入白宮」說…美釋出警告 但對賴清德仍有期待

民進黨總統參選人賴清德近日拋出「走入白宮」的說法，金融時報指美方官員要求我政府澄清爭議言論，雖然總統府、外交部皆否認相關...

新聞眼／美避免台灣大選成變數 衝擊現狀

金融時報報導，美國白宮官員要求民進黨總統參選人賴清德澄清「進白宮」發言，顯示美國對賴處理兩岸關係的疑慮，但這不是英國金融...

侯友宜造勢自稱平凡人 「這才是人民要的」

國民黨總統參選人、侯友宜為拉抬國民黨七二三全代會聲勢，從台中出發一連三天舉辦造勢大會，昨到本命區新北，侯友宜批民進黨總統...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦