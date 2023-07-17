觀察站／蔡、賴互挺 綠轉作戰模式

民進黨全代會昨天為總統參選人賴清德造勢，蔡英文總統到場力挺，各派系要角也上演大團結。蔡賴各自談話中，互相推崇，也不約而同提醒民進黨必須處處提醒自己反省與謙卑。巧妙的安排顯示雙方都有心拉近距離，更凸顯民進黨正式轉換為作戰模式，所有人站上同一條船。

昨天適逢七一六凱道大遊行，賴清德演說刻意回應群眾，強調人民有權表達對執政的期待和不滿，提醒執政團隊正面看待任何對政府的批評。蔡英文也配合賴，在演說中除了為賴清德掛保證，更強調民進黨不完美，也會犯錯，並提到不會忘記去年底九合一選舉的挫敗。

蔡賴過去曾在二○一九年競爭黨內初選，雙方陣營雖然殺到刀刀見骨，但兩人幾乎沒有公開指責對方，賴甚至保證輸了初選就支持蔡，為如今蔡的「交棒」鋪了路。

蔡賴互挺，無疑在告訴外界，不必再為兩人間矛盾作文章。只是，在民眾追求改變的氛圍下，賴清德如何證明自己也能讓民進黨改變？