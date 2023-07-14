狠批賴清德「和平4支柱」 郭台銘：綠營執政8年把台灣變火藥庫

郭台銘在「董事長開講」說出「沒有戰爭，才能造就鴻海集團蓬勃發展」，美麗島電子報董事長吳子嘉談到副總統賴清德英文投書華爾街日報談「和平4支柱」，對此，郭批判綠營執政8年把台灣變成火藥庫，郭認為，台灣產業精進強大，才是國家真正的武力。

民進黨總統參選人賴清德日前以「我保衛台海和平的計畫」為題，投書美國媒體「華爾街日報」，表明未來若當選總統，會以「四個支柱」帶來台海的永續和平與國家的繁榮，包含「建立台灣的威懾力」、「經濟安全是國家安全」、「基於與全世界民主國家建立夥伴關係」與「穩定而有原則的兩岸關係領導能力」。

不過，郭台銘認為，賴清德寫這整篇用意在讓美國人安心，台灣人安心，但郭認為，只要賴清德沒有放棄台獨主張，台海和平就有不定時炸彈，只用一篇文章想求得和平，根本是緣木求魚。

郭狠批賴清德寫台海和平與穩定，但綠營卻把台灣變成火藥庫，反讓大陸表現兵兇戰威，在我國外海不斷軍演，而台灣買不到武器，買得還比其他國家都貴，彰顯出台海局勢並不安全。

經濟安全是國家安全，郭台銘認為，台灣掌握全球產業供應鏈的重要晶片，保衛台灣的不應該是軍事武力，應該是經濟上的武力，才是國家的真正實力。郭台銘指出，在一中各表九二共識的基礎上，應落實他兩岸和平宣言，才能化解歧見，避免誤判，謀得雙贏。