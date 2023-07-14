快訊

天選之地？全台「烤蕃薯」僅竹市不亮高溫燈號 鄭明典解密

生女黑歷史全被爆！郭鬼鬼淚發道歉文全認了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

狠批賴清德「和平4支柱」 郭台銘：綠營執政8年把台灣變火藥庫

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
郭台銘在「董事長開講」大談軍事經濟政策。記者劉學聖／攝影
郭台銘在「董事長開講」大談軍事經濟政策。記者劉學聖／攝影

郭台銘在「董事長開講」說出「沒有戰爭，才能造就鴻海集團蓬勃發展」，美麗島電子報董事長吳子嘉談到副總統賴清德英文投書華爾街日報談「和平4支柱」，對此，郭批判綠營執政8年把台灣變成火藥庫，郭認為，台灣產業精進強大，才是國家真正的武力。

民進黨總統參選人賴清德日前以「我保衛台海和平的計畫」為題，投書美國媒體「華爾街日報」，表明未來若當選總統，會以「四個支柱」帶來台海的永續和平與國家的繁榮，包含「建立台灣的威懾力」、「經濟安全是國家安全」、「基於與全世界民主國家建立夥伴關係」與「穩定而有原則的兩岸關係領導能力」。

不過，郭台銘認為，賴清德寫這整篇用意在讓美國人安心，台灣人安心，但郭認為，只要賴清德沒有放棄台獨主張，台海和平就有不定時炸彈，只用一篇文章想求得和平，根本是緣木求魚。

郭狠批賴清德寫台海和平與穩定，但綠營卻把台灣變成火藥庫，反讓大陸表現兵兇戰威，在我國外海不斷軍演，而台灣買不到武器，買得還比其他國家都貴，彰顯出台海局勢並不安全。

經濟安全是國家安全，郭台銘認為，台灣掌握全球產業供應鏈的重要晶片，保衛台灣的不應該是軍事武力，應該是經濟上的武力，才是國家的真正實力。郭台銘指出，在一中各表九二共識的基礎上，應落實他兩岸和平宣言，才能化解歧見，避免誤判，謀得雙贏。

郭台銘在台上向前總統蔣經國敬禮，並表示當年因蔣經國有遠見投資台積電，才造就了今日的護國神山。記者劉學聖／攝影
郭台銘在台上向前總統蔣經國敬禮，並表示當年因蔣經國有遠見投資台積電，才造就了今日的護國神山。記者劉學聖／攝影

2024大選 總統大選 郭台銘 吳子嘉 賴清德

延伸閱讀

郭台銘：經國總統為台灣培養出台積電 現在的政府刁難買疫苗

郭台銘到高雄出席「董事長開講」 支持者：為了中華民國要挺郭台銘

經部稱「台灣對全球出口成長金額達7成」 郭台銘批掩耳盜鈴、粉飾太平

搭高鐵來高雄 郭台銘：專機是做生意、買疫苗的交通工具

相關新聞

與柯文哲同桌促「藍白合」 宣明智兒子：侯友宜「被朱立倫騙了」

柯文哲全國中小企業聯誼總會今天晚間在立法院康園舉辦餐會，席開超過10桌，約百人參與，聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣昶有代父...

狠批賴清德「和平4支柱」 郭台銘：綠營執政8年把台灣變火藥庫

郭台銘在「董事長開講」說出「沒有戰爭，才能造就鴻海集團蓬勃發展」，美麗島電子報董事長吳子嘉談到副總統賴清德英文投書華爾街...

自曝父子倆都挺藍白合 宣昶有：柯文哲成績好的話「我們就跟他玩」

民眾黨總統參選人柯文哲今天晚間出席「柯文哲全國中小企業聯誼總會」在立法院康園餐廳舉辦的餐會，聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣...

若郭台銘參選2024是否表態支持？徐旭東：某個角度我會投他

遠東集團董事長徐旭東今（14）日出席「台灣紡織產業永續發展策進會」（織策會）成立大會時，對於是否會支持鴻海（2317）創辦人郭台...

「藍白合」是2024勝選關鍵？日學者小笠原欣幸分析：不是1+1=2

距離2024總統大選剩下半年，長年研究台灣政治與文化的日籍學者小笠原欣幸分析，被部分藍營人士視為勝選關鍵的「藍白合」，並...

搭高鐵來高雄 郭台銘：專機是做生意、買疫苗的交通工具

郭台銘今晚到高雄岡山區，出席美麗島董事長吳子嘉的「董事長開講」高雄場活動。郭台銘在主持人徐巧芯的介紹下，高舉雙手、大拇指...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦