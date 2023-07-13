聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／罵遍在野黨 不等於中央做得好

聯合報／ 記者鄭媁
內政部次長花敬群。記者林佳彣／攝影
內政部次長花敬群。記者林佳彣／攝影

內政部次長花敬群不改砲火猛烈個性，昨出席活動及網路專訪時，把藍、白陣營全都教訓了，先是大罵柯文哲指鹿為馬、心裡有鬼，再斥郭台銘對都更危老政策不懂，連帶把侯友宜核心幕僚也罵一頓。然而，花敬群罵騙在野黨，卻不等於中央社宅政策做得好；面對各方監督時，多一分善意溝通，才能化解中央地方的隔閡，不會逼人民走上街頭。

花敬群與柯文哲的梁子，早在柯市長任內就結下，雙方因大巨蛋公安問題互嗆，後又為了興建社宅速度放緩是否有政治考量，兩人各執一詞，互不相讓。

而郭台銘自初選時期，就因疫苗問題槓上民進黨政府。郭發文砲轟都更及危老重建政策後，內政部長林右昌深夜大篇幅反擊，花敬群隔日再上陣，足見執政黨對其發言的重視。

對侯友宜，花敬群火力雖減弱，仍不忘「提點」侯被幕僚蒙蔽，導致他不敢大力推社宅。

居住正義一直是國人關心的議題，隨著前立委黃國昌與館長陳之漢發起「七一六公平正義救台灣」，非綠大聯盟集結，民進黨昨中執會示警，此遊行將成為政治議題攻防的分野。

行政院近期推出房屋稅差別稅率2.0，被在野黨狠批是重重打臉曾經否定囤房稅的花敬群。花敬群昨天解釋，過去民間倡議的囤房稅未排除租屋，他擔心稅增加勢必會讓房客埋單；此次財政部方案對房東給予優惠稅率，民團也理解並支持，當交集開始出現，這個時間點推出「恰如其分」。

只是，這個恰如其分的時間點，是在七一六遊行前一周，更是在蔡政府任期的最後半年，很難不讓人有政治聯想。

2024大選 總統大選 花敬群 社宅 郭台銘 內政部 居住正義

延伸閱讀

花敬群指柯文哲收割前任政績 邱臣遠：民進黨才要檢討

炒作解決了、房價上漲壓住了！花敬群：房價正在軟著陸 期待見甜蜜點

20年前難得一見的趨勢再起？花敬群：房價正朝「甜蜜點」修正中

郭台銘批都更危老 花敬群：要選總統的人別亂講話

相關新聞

郭侯握手破冰？侯友宜自曝「兩個月相約不得其門而入」今終於見到了

全國正副議長聯誼會今晚在台東縣「立麗酒店」舉辦，2024國民黨總統參選人侯友宜與鴻海創辦人郭台銘今晚受邀出席晚宴，這是國...

郭侯台東同桌相敬如賓 郭台銘稱想用飛機載侯友宜一程

全國正副議長聯誼會今晚在台東縣「立麗酒店」舉辦，國民黨2024總統參選人侯友宜及鴻海創辦人郭台銘都受邀出席，二人約6點1...

軍演讓郭董飛機無法過夜 郭台銘：只有和平才能談觀光

永齡基金會、鴻海創辦人郭台銘今天下午參加「台東青年企業家座談會」，由於台東市觀光大縣，不少旅宿業者向郭董請教如何讓外籍人...

郭台銘嗆林右昌：請不要一口抹煞老百姓的無助與徬徨

鴻海創辦人郭台銘日前批評都市更新與危老重建2項政策失控，直呼「民進黨政府竟還放任建商坑殺地主」；遭內政部長林右昌批評，「...

觀察站／互道好久不見 藍營看到和的機會？

國民黨總統參選人侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘昨晚在眾人期待下同框，兩人從最初僅微笑、眼神交流、相互敬酒，到致詞互動、握手...

為都更危老深夜筆戰 林右昌：郭董是生意人 政府不是

鴻海創辦人郭台銘日前批評都市更新與危老重建2項政策失控，與內政部長林右昌在臉書筆戰。鴻海創辦人郭台銘今反嗆，不要一口抹煞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦