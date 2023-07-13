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新聞眼／罵遍在野黨 不等於中央做得好
內政部次長花敬群不改砲火猛烈個性，昨出席活動及網路專訪時，把藍、白陣營全都教訓了，先是大罵柯文哲指鹿為馬、心裡有鬼，再斥郭台銘對都更危老政策不懂，連帶把侯友宜核心幕僚也罵一頓。然而，花敬群罵騙在野黨，卻不等於中央社宅政策做得好；面對各方監督時，多一分善意溝通，才能化解中央地方的隔閡，不會逼人民走上街頭。
花敬群與柯文哲的梁子，早在柯市長任內就結下，雙方因大巨蛋公安問題互嗆，後又為了興建社宅速度放緩是否有政治考量，兩人各執一詞，互不相讓。
而郭台銘自初選時期，就因疫苗問題槓上民進黨政府。郭發文砲轟都更及危老重建政策後，內政部長林右昌深夜大篇幅反擊，花敬群隔日再上陣，足見執政黨對其發言的重視。
對侯友宜，花敬群火力雖減弱，仍不忘「提點」侯被幕僚蒙蔽，導致他不敢大力推社宅。
居住正義一直是國人關心的議題，隨著前立委黃國昌與館長陳之漢發起「七一六公平正義救台灣」，非綠大聯盟集結，民進黨昨中執會示警，此遊行將成為政治議題攻防的分野。
行政院近期推出房屋稅差別稅率2.0，被在野黨狠批是重重打臉曾經否定囤房稅的花敬群。花敬群昨天解釋，過去民間倡議的囤房稅未排除租屋，他擔心稅增加勢必會讓房客埋單；此次財政部方案對房東給予優惠稅率，民團也理解並支持，當交集開始出現，這個時間點推出「恰如其分」。
只是，這個恰如其分的時間點，是在七一六遊行前一周，更是在蔡政府任期的最後半年，很難不讓人有政治聯想。
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