無法達到門檻…挺郭派未提案 「下周中常會見」

部分國民黨挺郭派中常委昨天原本擬在中常會提案，要求黨中央執行三階段整合作業，整合出一組最強參選人，但最後未提出。中常會現場僅有一位連署該案的中常委到場，其餘全部缺席。國民黨主席朱立倫在公開發言時重申，「換侯」是謠言，絕對不會換侯。

是否要延到下周再提案？提案人、中常委游家富說不知道；連署提案的中常委邱素蘭受訪也笑稱不知道。據了解，「挺郭」或「換侯」派中常委仍未放棄，嗆一定會提，「下周見」，就等下周三中常會揭曉。

這項提案由中常委游家富提出，中常委沈智慧、邱素蘭、周孟蓉、鄭任宗、楊博仁、侯彩鳳、范成連簽署。不過，昨天中常會現場，有連署的中常委僅有邱素蘭一人到場，其餘人全數缺席。邱素蘭表示，不知道其他人為何沒出席，也沒人告訴她提案要暫緩。

邱素蘭說，提案不是要「換侯」或「卡侯」，大家都希望國民黨好，只是認為侯友宜民調一直起不來，所以希望恢復三階段整合，能拉起侯友宜民調，大家就放心了。她認為，全代會還是會通過提名侯友宜，會尊重黨主席，既然已經提名了，只是來刺激一下，希望朱立倫能幫忙整合。

游家富以「家裡有事」為由未到場，鄭任宗則是陪同鴻海創辦人郭台銘去台東，沈智慧說趕高鐵來不及，其餘中常委則未接電話。據了解，昨天上午挺郭派中常委做最後統計，發現無法達到「過半簽署」（至少十八人），因此取消提案，多名中常委因此「避嫌」未到。

然而中常會上，有三位「挺侯」中常委發言，希望不要再有檢討參選人的聲音，而是應該團結勝選。

朱立倫強調，「國民黨絕無可能換侯，也絕對不會卡侯」，近來一些謠言、惡意的放話，絕對不是事實，所有的關心、所有的提案，都是在幫國民黨總統參選人侯友宜，所有的活動都是在挺侯，希望侯友宜能夠更好、更強。

游家富接受電話訪問強調，他沒有要「換侯」，但朱立倫應該趕快去整合，這麼簡單的事情要搞成這樣？

國民黨文傳會主委林寬裕轉述會中狀況表示，中常會進行得非常順利，沒有任何的連署提案，但是否有什麼樣的運作，他不清楚。

對於「換侯說」不斷延燒，侯友宜昨受訪強調，「我是國民黨徵召出來的總統參選人，黨員支持黨中央徵召的參選人是理所當然。」面對二○二四，大家要團結。

至於中常委三階段整合提名制度的提案，侯友宜表示，「尊重中常委提案」、「國民黨有國民黨的機制，我們給予尊重」。