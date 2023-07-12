多腳督選出少數總統 學者：政府難整合

無論本次大選是三腳督或四腳督的狀況，總統得票率落在25到35%之間，導致當選人成為少數總統！根據美麗島最新民調顯示，若鴻海創辦人郭台銘參選，最高的賴清德民調大約落在33.3%，而柯文哲、侯友宜、郭台銘支持度分佔20幾%，意味著總統當選人得票率很難超過3成5，少數民眾支持的總統，如何讓多數人滿意？

對此，學者曲兆祥12日受訪時表示，這如同2000年前總統陳水扁當選的狀況，但選舉就是「贏一票也是贏」，民眾不會因此質疑總統職權，但總統應多關心其他不支持他的選民。學者劉兆隆則說，過去台灣缺乏組成聯合政府的經驗，沒有多數民意基礎的總統恐怕也不願釋放重要閣揆位置給其他政黨，最後就形成在野黨不斷杯葛執政的跛腳政府。

得票率影響不大

台師大政研所教授曲兆祥舉美國選舉的例子說，前美國總統川普2016年贏了選舉票，但他總票數其實輸給當時的對手希拉蕊，是因為「贏者全拿」的選舉人制度才成功當選，然而，他的職權沒有受到影響，態度也沒有任何收斂，展現出相當強勢的作風。

曲兆祥坦言，這次選舉當選得票數絕對不會比上屆總統蔡英文來得高，可能只要拿下5百萬票就能勝選，但選舉「贏了就是贏了，輸了就是輸了」，選民也無奈。

國會席次是關鍵

彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆則指出，此次總統選舉的民意基礎可能不過半，並重演2000年總統大選的狀況，而作為沒有民意多數支持的總統，是否願意讓其他黨的黨魁擔任重要位置，組成有更多民意基礎的聯合政府，就相當考驗著當選人是否有「民主忍讓」的精神。

「但是否組成聯合政府的關鍵不僅在於總統，更在於國會席次有沒有過半，」他也強調，如果執政黨國會席次沒有過半的話，執政黨可能就要選擇與在野黨合作組成聯合政府，這時願意釋出哪些內閣的位置就相當重要。

劉兆隆說，像是在陳水扁任內，曾象徵性把環保署署長給前台北市長郝龍斌，這就是非常脆弱的結盟。他強調，若執政黨願意放出副閣揆、政務委員等代表性的位置，聯合政府的強度自然大為不同。

沒聯合政府的經驗

劉兆隆感嘆，最有可能的狀況就是，少數內閣面對強大在野黨團的持續杯葛，導致政策難以推動，更讓民眾失去對執政黨的信心。

他說，雖然總統上任後還有很多「武器」可以提升民意，包括公投、國際局勢與政策擘劃等的操作空間，但政治是一個動態的過程，總統也不該忘記民眾有罷免總統的權力，如果要提高民眾的信任度，還是應該回歸到執政滿意上。

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