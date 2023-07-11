郭台銘動作頻頻 李艷秋狠批「到不了總統府」：不能把選民當白痴

鴻海創辦人郭台銘繼日前發表能源政策，昨再批蔡英文總統的房地產政策，甚至宣布將參與16日凱道遊行，動作頻頻不免讓外界聯想是否參戰2024總統大選。對此，資深媒體人李艷秋直言「郭董現在走的路，到不了總統府」，甚至痛批郭「不能把選民當白痴」。

雖然國民黨已徵召新北市長侯友宜為總統參選人，但郭台銘連日來動作頻頻，不免讓人有獨立參選的聯想。國民黨秘書長黃健庭自爆向郭台銘提B計畫，若未被徵召參選總統就任不分區立委、爭取當立法院長，郭辦對此否認，雙方各執一詞互不相讓。

對此，李艷秋於臉書發文認為「郭台銘和黃健庭有一個人沒說實話」，她表示郭董回應牛頭不對馬嘴，因此黃健庭的說法較可信。李艷秋接著分析，黃和郭的交情匪淺，黃爆料B計畫可能是為化解郭董參選的可能，不料可能招致反效果，讓盛怒的郭台銘孤注一擲。

針對郭台銘指控國民黨徵召機制「沒有任何公平公正公開的遊戲規則」，李艷秋建議藍營應順勢公開徵召過程，包括與郭董談論B計畫的人證、物證；郭台銘也須證明國民黨「如何黑箱」，為何曾表態支持侯友宜如今卻動作頻頻想要參選，李艷秋撂重話直指「郭董第二次願賭不服輸」，她認為郭必須給選民清楚交代，「要求國民黨不要低估選民的智慧，你自己也不能把選民當白痴」。

文末，李艷秋嘆道國民黨無法順利整合郭台銘，讓原本艱困的三腳督選情殺出第四人，「準備做一輩子在野黨」。此外，李艷秋指出若郭台銘搞垮國民黨又無法成為藍白共主，郭掛在嘴邊的「下架民進黨」恐淪笑話，她直言「郭董現在走的路，到不了總統府」。