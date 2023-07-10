郭辦：郭台銘參與徵召只考慮選總統

鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，本月十四、十五、廿一日將參加「董事長開講」粉絲見面會。郭台銘近日在臉書大推國家政策，據了解，十四日首場活動將以自己最熟悉的經濟政策為主軸，暢談自己如何打造台灣下一個黃金卅年，台灣需要一個ＣＥＯ來帶領國家。

至於國民黨秘書長黃健庭對外闡述過去郭台銘私下討論內容，指郭未獲國民黨徵召就接受不分區立委選立法院長，郭台銘辦公室昨否認，指黃的說法有明顯不合理之處，令人驚訝，並強調「郭台銘參與國民黨徵召只考慮總統候選身分」。

郭辦表示，黃健庭記憶中曾經請求郭台銘同意如果未得國民黨徵召就轉而接受立法院長的安排，然而立法院一一三席中國民黨只占卅八席，只有三分之一，郭台銘怎麼可能答應去當立法院長？依黃健庭的說法，國民黨高層要私相授受以立法院長換總統候選資格，這兩個職位非但不對等，而且國民黨立法院長職位根本不存在。

郭辦強調，過去所有的公開消息都顯示郭台銘只以實踐和平、繁榮、清廉為念，參與國民黨徵召也只考慮總統候選身分，未曾有其他想法，還請黃健庭謹慎釐清自身記憶。