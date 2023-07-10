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「巧遇」東海學生 賴清德被酸「賴導」

聯合報／ 記者劉柏均丘采薇陳秋雲鍾維軒黃寅林銘翰／連線報導
民進黨總統參選人賴清德（中）昨天舉辦「全國信賴台灣姊妹會」成立大會，發表各項婦女政見。記者許正宏／攝影
民進黨總統參選人賴清德（中）昨天舉辦「全國信賴台灣姊妹會」成立大會，發表各項婦女政見。記者許正宏／攝影

民進黨總統參選人賴清德前天逛台中東海商圈，「巧遇」東海大學學生會羅姓準會長，羅感謝賴學費補助政策，「讓我們不用再打工了」。國民黨北市立委參選人徐巧芯諷刺賴是「巧遇界的天王」，批賴拿國家資源綁架、威脅民眾，不投民進黨就不給補助，這是語帶威脅的大撒幣，到底「賴神」是不是「賴導」？

賴清德前天到東海商圈品嘗雞腳凍等在地美食，「巧遇」二名東海大學學生當面致謝私立大學學費補助政策，台大PTT網友狂酸這「巧遇」也安排得太好了，學費補助是明年二月實施，學生卻現在就說很有感，賴清德「隨便」在路上都能遇到穿越時空的學生？

賴清德昨天表示，「那個我完全不知道，我是受邀去參加活動，過程不清楚這個情況。」

賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，有心人士刻意炒作，深感遺憾，即便政治立場有所不同，也不應該公審學生；該名學生就讀東海大學，本身就非常關注學生議題，賴行程恰好在東海大學附近，學生主動對賴加油，除了表達對私校學雜費補助非常有感，也詢問賴未來如何提升辦學品質。

民進黨立委許智傑也說，賴清德推出補助學費的政策，連國民黨主席朱立倫都加碼支持，有些人雞蛋裡挑骨頭，刻意挑一個學生擴大解讀。

羅姓學生八月將上任東海大學學生會長，他昨發文表示，當天上午行經路上看到路口許多人，湊熱鬧去看，才發現是賴副總統到東海來；身為學生會長，他本就支持私校補助政策，也知道很多同學因此受到幫助，才向前想與副總統表達學生的感謝。

羅姓學生指出，現場他也提出私校教育品質改善的想法等，也向副總統提到許多學生正面臨的問題，他認為這才是該關注的重點，也希望政府能重視學校教育資源的議題，並非如網路上所說，只是稱讚特定政策。

此外，賴清德昨天出席「全國信賴台灣姊妹會」成立大會，來自各縣市的女性支持者擠爆現場。他再次強調，要建立性別友善的環境，身為民進黨主席，對於性平事件採取零容忍立場。

2024大選 總統大選 賴清德 東海大學 朱立倫 許智傑 徐巧芯 PTT

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