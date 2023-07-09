新聞幕後／朱侯金同舟 3波攻勢抗暗流

全代會召開在即，國民黨內「換侯」、「倒朱」勢力伺機而動，總統參選人侯友宜首當其衝，黨主席朱立倫也嗅到不尋常氛圍。據了解，面對險峻情勢，侯朱與侯競辦執行長金溥聰密切連繫，三人「同舟」渡海力抗暗流。

侯友宜、金溥聰過去和朱立倫屢有意見上的摩擦，包括國民黨選策會名單列入傅崐萁、李全教引發爭議，侯表態反對「黑金復辟」、金批評傅是病毒；黨中央先前遲未徵召侯，基層焦慮不滿，金也質疑朱態度不明。

侯延攬金擔任選戰操盤手後，侯金朱曾在黨中央深談，朱解釋同舟計畫是為了找回所有支持力量，不是為傅量身設計，且傅也未出席重要會議，三人溝通釋前嫌，並保持密切連繫討論選戰情勢。

總統大選三腳督、郭台銘還沒放棄，黨內換侯倒朱造浪掀波，內外交迫讓朱侯金互動更緊密。知情人士形容「現在是朱侯金同舟渡海，力挽狂瀾」，要在全代會前穩住情勢，不僅戰術要主動出擊，侯民調也要急起直追，才能讓伺機而動者死心。

據了解，朱立倫和黨秘書長黃健庭連日撂下重話，要將「不聽話的人」送考紀會，正是黨中央已意識到這波「換侯」聲浪，表面上是針對侯，背後是要「逼宮」黨主席，朱警覺情勢嚴重，下重手整紀律，鎖定近日不斷倡議「侯下韓上、換韓國瑜上場」的黨籍不分區立委鄭麗文。

有考紀委員私下表示，已聽說有人向地方黨部檢舉鄭麗文，但案子尚未送到考紀會，因此尚未成案。這名委員說，黨主席已撂下重話，若鄭還不收歛，考紀會勢必懲處，開除、停權不是不可能，一旦被停止黨權，鄭麗文不分區資格就撤銷，由第十六名的車宜靜依序遞補。

除祭黨紀整紀律、全代會前沙盤推演，致電黨代表掌握人數、預備做民調穩軍心，朱侯金聯手三波攻勢，要全力反制黨內暗潮。