賴清德住宅3箭 侯友宜批選前推方案是講瞎話

行政院會昨天拍板「房屋稅差別稅率二點零方案」，民進黨總統參選人賴清德也順勢宣布居住正義三對策，除打擊囤房、擴大補貼青年成家貸款利息，並加碼供給社會住宅至五十萬戶。不過，國民黨總統參選人侯友宜說，民進黨執政七年多從沒打房，選前推方案，不是在講瞎話嗎？侯友宜競選辦公室質疑根本是詐騙，要賴清德先為民進黨這八年居住正義承諾跳票道歉；國民黨立法院黨團總召曾銘宗批評，民進黨年輕選票跑掉了，才想到居住正義，完全是政策買票。

居住正義能實現嗎 製表／鄭媁、財經中心

僅一戶自宅 稅率可降為1%

行政院會通過的「房屋稅差別稅率二點○方案」，針對囤房族除了將稅率調高為百分之二至百分之四點八，計算方式也從縣市歸戶改為「全國歸戶」，預計明年新制上路、二○二五年五月開徵，估計將有卅六萬戶增加稅負、稅收增加約廿六億元。除了棍子，政院也祭出胡蘿蔔，僅持有一戶自用住宅的家庭，只要符合「一定金額以下」的條件，稅率將從百分之一點二調降為百分之一。

賴清德在視察「林口世大運選手村社會住宅」時表示，支持行政院方案，未來他當選總統，會擴大青年安心成家優惠貸款及補貼，從目前金額八百萬、補貼半碼利息，擴大到一千萬、補貼一碼利息。

另外，蔡總統八年任期目標要完工或動工社宅十二萬多戶，賴清德說未來八年將再新建十三萬戶，累計共廿五萬戶；蔡總統包租代管八萬戶，也將增加十七萬戶，達到廿五萬戶；租金補貼部分，目前約廿八萬戶，未來八年任內會增加到五十萬戶。換句話說，新建社宅、包租代管、租金補貼要達到百萬戶。

侯競辦發言人陳柏翰表示，蔡政府宣稱八年要蓋完社宅十二萬戶，但已完工、興建戶數不到一萬八千戶，民進黨如同打詐一樣都在打假的，難怪賴清德曾說「房價在降」這種背離事實的話。

曾銘宗提醒，擁有多戶房產的有錢人囤房出租，囤房稅增加後，可能轉嫁給承租的年輕朋友，必須要有配套，例如租金補貼額度必須更高。另外，建議政府用公權力改善貧富差距擴大的問題。

根據內政部全國社宅興辦進度統計，至今年五月底，中央已完工二九○七戶、興建中一萬六九八六戶、已決標待開工一萬二七二八戶、規畫中四萬一八九八戶，合計七萬四五一九戶。地方既有六二五三戶、新完工一萬六三二○戶、興建中一萬六二○八戶、已決標待開工三一九九戶、規畫中一萬五七一戶，合計五萬二五五一戶。中央加地方總計十二萬七○七○戶。

侯近日也將提住宅政策

侯競辦國政顧問團召集人杜紫軍說，侯過去就主張要增加房屋持有成本，所以不反對囤房稅，侯友宜當選總統後，會提出修法將出租租金從列舉扣除額改為特別扣除額，擴大公共住宅部分則參考新加坡方式，釋出公有土地興建住宅以降低成本，近日會提出住宅政策。

據指出，現行合宜住宅用年限規範轉售，卻有人利用抵押權，一拿到房子就出售牟利，但畢竟有人想租、有人想買；侯陣營也考慮，是否仿新加坡模式，讓公宅持有者可轉售，但有嚴格條件限制，避免炒作。