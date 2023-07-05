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侯友宜：未反對1年兵役 反對的是「三加一兵役」政策

聯合報／ 記者張睿廷劉懿萱鄭媁侯俐安／台北報導
侯友宜前天接受媒體專訪時，承諾「若當選總統，一定確保讓兩岸穩定和平，恢復4個月的兵役役期」，引發各界議論。記者余承翰／攝影
侯友宜前天接受媒體專訪時，承諾「若當選總統，一定確保讓兩岸穩定和平，恢復4個月的兵役役期」，引發各界議論。記者余承翰／攝影

國民黨總統參選人侯友宜前天提到確定兩岸關係穩定後，兵役就恢復四個月，引發各界討論。侯友宜競辦昨天發出聲明，侯也舉行記者會表示，他沒有反對現在的兵役延長一年，他反對的是民進黨「三加一兵役」政策。

強調美國是堅強盟友 一定持續軍購

侯友宜重申，要回到四個月兵役，必須在兩岸處於和平穩定關係下；他強調美國是最堅強的盟友，他當選總統後，一定會持續對美軍購。

前天侯友宜拋出「恢復四個月役期」說法，不僅國內引發議論，傳出美國也有意見，昨天競辦先發出聲明釋疑後，侯下午再面對媒體說明。侯昨晚出席台北市嘉義同鄉會成立的「嘉義侯援會」時表示，在民進黨執政下，兩岸兵凶戰危，兵役延長為一年是不得不的選擇，如果今天兩岸和平穩定、具有互信交流基礎，不就可以跟過往一樣四個月？

批民進黨執政兵凶戰危 兩岸須對話

侯友宜說，他沒有反對兵役延長一年，今天不得不讓兵役延長，是因在民進黨執政下，已造成兩岸兵凶戰危、來到瀕臨戰爭邊緣，所以這是不得不的選擇，但他強調，「我反對的是民進黨三加一兵役政策的主張。」

侯友宜表示，他前天談到恢復四個月兵役，是有一個重要前提，這是要建立在兩岸處於和平穩定關係後，他當選總統一定會努力與對岸建立互信與對話機制，讓台海重新回到和平穩定，這才有可能恢復四個月兵役。

他指出，美國是我們長久以來最堅強的盟友，他當選總統後，一定會加強國防戰備，一定會維護自我防禦能力，一定會持續對美軍購。

拋兵役政策前未知會美國 引發誤解

據了解，侯友宜拋出可恢復四個月兵役政策前，並未特別知會美國，即使侯在訪談中有設「大前提」，最後外界只注意到論述結果，因內容遭誤解與背離原意，也導致專訪播出後引發美方關切。

賴清德辦公室發言人戴瑋姍說，侯友宜為了迎合中國，被美國打臉又立刻改口，相信下次中國給侯壓力，他再改口也不會意外。

侯友宜競選辦公室發言人江怡臻表示，民進黨執政造成兩岸兵凶戰危，「票投民進黨，青年上戰場」已是街坊巷談，在這樣的情勢下，侯友宜才反對民進黨三加一兵役政策。過去前總統馬英九執政，兩岸和平穩定，對等尊嚴交流，也與美國維持堅強盟友關係，如果侯友宜當選總統，也有信心能夠做到。

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