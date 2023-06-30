傳郭台銘擬串聯基層 助獨立參選

國民黨立委王鴻薇昨接受媒體人王淺秋專訪，談到鴻海創辦人郭台銘擬串聯地方，助其獨立參選。據了解，郭是否獨立參選，將會觀察到七月廿三日國民黨全代會，視國民黨總統參選人侯友宜民調是否能超越民眾黨總統參選人柯文哲，才會做決定，郭甚至還期待「換侯」的可能。

對於傳出郭台銘研擬獨立參選總統，親柯人士透露，郭近日積極聯繫柯文哲，希望兩人再度見面交換意見，但因近期郭台銘被媒體披露，郭自稱有能力「併購」民眾黨跟柯文哲，甚至促成「郭柯配」，讓柯的幕僚認為此時機點兩人不宜見面，以免被政治操作影響選情，因而取消昨天原訂的郭柯會。據了解，郭台銘確實原訂和柯文哲要在昨天碰面。

對於郭台銘動態，國民黨立委林為洲昨表示，他認為郭台銘連署都是傳聞，但民進黨總統參選人賴清德最希望「四腳督」，「反倒是綠營會幫忙連署」，讓郭台銘連署數量可以過門檻。國民黨立委林思銘表示，他希望侯友宜能夠急起直追，與郭台銘積極尋求合作。

【記者胡蓬生／苗栗報導】國民黨總統參選人侯友宜昨到苗栗縣參訪，無黨籍苗栗縣長鍾東錦在媒體追問下表示，自己一向以藍營大兵自居，會跟隨國民黨腳步走。侯友宜競辦組織副召集人謝龍介表示，「侯韓會」日期已經決定，兩人周六會同框。