民眾黨推兩岸監督條例 逼賴清德表態

民眾黨總統參選人柯文哲「重啟服貿」引來藍綠夾攻。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠昨表示，立院下個會期將提「兩岸監督條例」草案，並請民進黨總統參選人賴清德回應ＥＣＦＡ廢存議題。國民黨立委賴士葆則質疑柯文哲選舉考量，開始要吃藍軍的票，才表示支持服貿。民進黨立委洪申翰指柯善於收割當下各種社會輿情跟氛圍，「用過就丟」。

邱臣遠指出，陸委會官網明明表示「要儘速推動監督條例立法」，如今民進黨說法卻自相矛盾、一變再變，如果反中決心如此強烈，為何不兌現蔡英文總統「舉辦公投，停止ＥＣＦＡ」的政見承諾，反而讓ＥＣＦＡ這個糖衣變成「戒也戒不掉」毒藥？有心人士將柯文哲當年「反服貿黑箱」曲解為「反服貿」，硬要扣上政策轉彎的大帽子，但賴清德等人也曾公開支持服貿「重啟談判」，難道他們都是「中共同路人」嗎？

行政院前副院長、侯友宜國政顧問團召集人杜紫軍說，政府當初有向企業溝通過大致方向，只是沒公布底線，「反黑箱基本上是一個錯誤的訴求」，若這算黑箱，民進黨台美貿易倡議也是簽署後公布，是否也算黑箱？

行政院會今預計通過台美廿一世紀貿易倡議首批協定，政院官員指出，依法將以適當方式周知及送請立法院查照，並應函請總統府秘書長查照轉呈總統。但在野黨已揚言將改為審查案。

【特派記者廖士鋒／北京報導】針對台灣近期出現重啟兩岸服貿協議的聲音，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在昨日例行記者會中表示，兩岸服貿協議遲遲未能生效實施，台灣業界和民眾利益深受其害，「這是非常遺憾的事」。她並強調，ＥＣＦＡ早收清單僅包括部分關稅減免，更大紅利將在服貿、貨貿中體現。

朱鳳蓮說，二○一○年簽訂ＥＣＦＡ協議截至二○二二年底，大陸累計對台減免關稅八十五點二億美元，台灣有六十一家金融企業和二○六五家非金融企業利用相關優惠政策在陸提供服務。