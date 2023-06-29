金溥聰任侯友宜競辦執行長 「朱立倫是球隊老闆」

國民黨總統參選人侯友宜昨天宣布七月一日競選辦公室成立，同時介紹競辦團隊成員，將由國安會前秘書長金溥聰擔任競辦執行長，負責執行領軍團隊。金溥聰表示，他擔任競辦「執行長」、黨主席朱立倫是「老闆」，將盡全力為侯友宜打贏這場仗，「不是為了侯市長，是為國家未來、為下一代」。

侯辦昨公布第二波人事擴編名單，除金溥聰外，國民黨立法院黨團總召曾銘宗將擔任組織召集人，前立委林鴻池、前台南市議員謝龍介擔任副召集人；國政顧問團由行政院前副院長杜紫軍擔任召集人，統合學者專家。

侯友宜表示，金溥聰將負責選舉方向、策略、規畫、執行，並統合戰力，是最重要領軍團隊的總領導，在金帶領下，將擴大人才庫，延攬全台人才，目前還有許多人正在密切配合，盼團隊攜手合作，贏回中華民國，贏回台灣寶島安全。

至於未來統籌選舉事務的是金溥聰或朱立倫？金表示，競辦最需要的是一位「球隊老闆」能夠強力提供資源，這人就是朱立倫，和大家一起努力全力爭取勝利；至於「球隊老闆」可否是鴻海創辦人郭台銘？金溥聰表示，「我們已經有一個老闆了，有主席在了」，怎能二心去找另一個老闆？

金溥聰表示，他和侯友宜溝通過，在競總成立前會逐一邀競選總部榮譽主委，總部成立後，仍由競辦執行長負責操盤選戰，競總將不設主委。二○一二年他以「台灣加油讚」操盤選舉時也是這樣的架構，打仗要贏，就一定要部隊步伐整齊，「這並不是因人設事，而是為方便號令統一」。

金被外界認為與地方派系、立委傅崐萁有隔閡，藍營擔憂是否會影響選舉？金回應，他經常會私下拜訪地方議長，只是沒有上檯面，「我只是對其中一個地方派系有問題」，印象中與其他地方派系應沒問題。

杜紫軍說，他非國民黨籍，蔡英文當總統後，令他感到失望，太多國政出問題，「已經給了蔡總統七年時間，只得到兩個字是失望」，盼助侯讓台灣未來八年能恢復過去榮耀。

針對金溥聰進入侯友宜團隊操盤。民進黨前立委林濁水表示，金溥聰進侯友宜總部，金字招牌是改革，擺脫派系，鴻海創辦人郭台銘收編牛蛇鬼神以「換侯」的大夢，鐵定是斷了。

朱：小雞要和母雞團結

【記者劉宛琳／台北報導】國民黨總統參選人侯友宜昨宣布競選辦公室人事。國民黨主席朱立倫表示，侯競辦執行長金溥聰在文宣、媒體的選戰策略方面很有經驗；這是場結合所有立委參選人和總統參選人一起打的選戰，所以母雞要帶小雞，小雞要和母雞團結在一起。

此外，日前國民黨部分立委參選人表示願意邀請民眾黨總統參選人柯文哲站台。國民黨中常會昨通過二○二四選舉黨員行為規範，未經黨部同意，不得為非國民黨籍參選人助選、助勢，也不得邀請非國民黨籍參選人為自己助選，違者得處停止黨權處分，情節重大者，得處以撤銷黨籍的處分。因此游淑慧等原有意邀柯站台，原則上將不被允許。