新聞幕後／侯友宜三顧茅盧 金小刀快速重整侯團隊

國民黨總統參選人侯友宜昨天批柯打賴，化被動為主動的攻勢、火力和打擊精準度也明顯增加，與先前的「侯侯做代誌」的溫和基調明顯不同，競選團隊對外回應速度也變快。侯友宜「三顧茅盧」請國安會前秘書長金溥聰相助，金加入內部會議整合輿情、文宣及組織，已成立快速反應部隊。

金溥聰是馬英九的輔選大將，加入侯團隊，被解讀為馬英九力挺侯友宜的象徵。據了解，侯友宜民調無起色，不只黨內著急，馬英九也很關切，侯和金溥聰深談三次，終於請出「金小刀」，馬也樂見金溥聰出手相助。

侯友宜五月接受國民黨徵召參選總統後，很快組成競選工作室，但團隊內部磨合不順，黨內盛傳「市府派」和「競辦派」內訌。內部團隊步伐不一致，外部則有郭台銘挑戰，郭拉攏國民黨民代、地方議長動作積極，侯面臨內憂外患，黨中央和藍營人士提出許多建議，但侯團隊也有既定選戰節奏，與黨中央的對接也需磨合，花了很多時間在內部整合溝通，內部紊亂，步伐也始終邁不開。

金溥聰加入團隊後，團隊快速在兩天內重整，確定設立執行長操盤選戰，未來競選總部成立後，不設競總主委，將邀請前總統馬英九、前主席連戰、吳伯雄、洪秀柱與黨內大老王金平等人及現任黨主席朱立倫擔任榮譽主委共同加持侯友宜。

侯團隊過去打過兩次新北市長選戰，但並無總統大選的全國性選戰經驗，相較對手陣營，民進黨掌握執政優勢和資源，賴清德有府院助攻大開政見支票撒幣拚選戰；柯文哲對年輕人有票房、團隊擅長社群經營，聲勢攀升，亦不容小覷。

侯友宜起跑已落後，逆風選戰情勢險峻，全代會正式提名前更是重要關鍵，民調須反轉衝高，才能壓制「換侯」勢力。侯友宜請出金溥聰，小刀一出，例無虛發，此次再出鞘，威力是否不減當年，先看這一關。