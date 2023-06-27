解析2024總統選情！沈富雄坦承看錯人 大膽預言「他」會當選

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聯合新聞網／ 綜合報導
2024年總統大選，藍綠白三黨爭霸。圖／記者曾原信攝影、本報資料照片
2024年總統大選，藍綠白三黨爭霸。圖／記者曾原信攝影、本報資料照片

國民黨總統參選人侯友宜近期民調不振，團隊正尋求加強戰力衝刺選情，與此同時近期有民調顯示柯文哲的支持度不斷竄升，白色力量重振聲威。對此，前立委沈富雄分析，柯文哲就算民調第一名，也不會當選總統，「如果今天投票，那就會是賴清德贏」。

沈富雄26日在廣播節目《POP大國民》中表示，「我真的看錯了，侯友宜不是老虎」，並分析「假如今天投票，賴清德贏」。他也告訴主持人平秀琳說，外傳郭台銘有意站出來獨立參選總統，「如果真的成真，也不用想，一樣是賴清德贏」。

接著，平秀琳問沈富雄侯友宜是否還有翻盤的機會，沈富雄回答「我沒有說他（侯友宜）必死無疑，我說他很難選，一切要下猛藥」。沈富雄打個比方，站在中醫師的角度看來，「如果我是中醫師的話，我還不至於給他白虎湯」。沈富雄解釋，中醫師會給病人白虎湯，就代表已經達到命危的程度。沈富雄也引用「若是他人母，只欠白虎湯」這句話，補充說「他（侯友宜）是我媽，所以我明明心裡頭知道要給白虎湯，但我不給，侯友宜沒有到這個程度啦」。

沈富雄透露，過去他有向國民黨提議過「三人組」，像是有人當主委，有人當後援會會長等。不過，沈富雄感嘆「我是輕估了國民黨裡頭的恩怨情仇跟矛盾，所以去建議誰來操盤，這是我不識時務，太天真了，我太不懂國民黨裡面有關人事配置的眉角」。

沈富雄也強調，侯友宜現階段要做到幾件事情，而且都是不假他求、求諸自己就可以達到的，「你（侯友宜）要在很短的時間內，要讓所有國民黨裡面，自認為還算咖的人，統統出來挺你，而且這個挺一定要真的挺」，也提醒說「真假大家看得出來，看他的眼神，看他站台的樣子，看他講出來的話就知道了」。

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