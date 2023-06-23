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侯友宜、柯文哲齊批大撒幣 賴清德稱昔求學苦

聯合報／ 記者歐陽良盈蔡晉宇／台北報導
藍綠白三位總統參選人就位（左起侯友宜、賴清德、柯文哲）。圖／聯合報系資料照片
藍綠白三位總統參選人就位（左起侯友宜、賴清德、柯文哲）。圖／聯合報系資料照片

民進黨總統參選人賴清德拋出大專私校生補助學費政策，引發攻防。民眾黨主席柯文哲批「最廉價、最偷懶的公共政策，就是齊頭大撒幣」，指民進黨動用國家資源政策買票，新北市長侯友宜昨反批，選舉到了，八年不做，今年最後一年才在做，「只有這一個方法、大撒幣而已嗎？」賴清德競辦昨天下午表示，賴不像柯從小沒有後顧之憂、無法感同學貸之苦。柯辦昨晚回應，賴辦說法有製造階級對立之虞，必須強烈譴責。

柯文哲批評，民進黨所謂「改革」總在選舉時喊得震天價響，最後空歡喜一場，對人民做的承諾只剩泡沫。賴清德競辦發言人陳世凱回應稱，賴清德是礦工之子，半工半讀成為醫師，不像柯文哲從小有良好資源，無法同感家長為學費煩惱、學生對學貸的徬徨和擔憂。民眾黨發言人李頂立回應，柯文哲出生平凡家庭，賴辦回應有製造階級對立之虞。

2024大選 總統大選 柯文哲 賴清德 侯友宜 學貸

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