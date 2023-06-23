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郭台銘訪鍾東錦 共迎媽祖出巡

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

鴻海創辦人郭台銘（左）與苗栗縣長鍾東錦（右）昨天前往苗栗竹南慈裕宮，點燃起馬炮。記者黃仲裕／攝影
鴻海創辦人郭台銘（左）與苗栗縣長鍾東錦（右）昨天前往苗栗竹南慈裕宮，點燃起馬炮。記者黃仲裕／攝影
鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨總統徵召失利，仍勤走地方拜訪，昨到苗栗參加百年「祭江洗港」祭典，除和縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌及議長李文斌等人餐敘，還一同恭迎媽祖起駕出巡。鍾東錦說，沒和郭台銘就總統人選交換意見，至於是否支持郭柯配，鍾說，「這個大人的事，我的層級還不到那裡。」

竹南中港地區端午節特有民俗祭典「祭江洗港」活動，由中港慈裕宮媽祖率領附近宮廟神祇與神將遶境，驅煞保安，為全台唯一夏季媽祖出巡遶境活動，被列入苗栗縣民俗無形文化資產，今年疫情解封恢復盛大辦理。

廟方邀請眾人以三獻禮參拜媽祖後，由鍾東錦、李文斌、郭台銘三人點燃「起馬炮」，恭請媽祖起駕，並一起扶持媽祖鑾轎短暫步行，恭送媽祖出發遶境。

昨上午11時，苗栗縣工商發展投資策進會總幹事陳怡樺，也是永齡基金會親善大使，邀請郭董與鍾東錦、徐耀昌、李文斌等苗栗藍營要角、知名企業家共同用餐，但未公開。面對記者詢問，是否爭取苗栗地方人士支持，郭未回應。

是否支持郭台銘參選？李文斌直言，還是支持國民黨提名人選；徐耀昌說，來聽聽郭董意見；鍾東錦表示，只是來吃飯。鍾私下說，平常心看待與禮貌性歡迎郭董，兩人沒有私交，昨也未與郭就總統人選交換意見。

知情人士透露，用餐時大家未談及政治，多是探討國內經濟議題。郭董大部分時間談他的成功經驗，藍營人士則表達苗栗發展對招商的迫切需求，請郭董多支持。

2024大選 總統大選 鍾東錦 郭台銘 李文斌 徐耀昌 陳怡樺 永齡基金會 端午節

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