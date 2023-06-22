聽新聞
test
0:00 / 0:00

重啟服貿？ 侯友宜批柯文哲前後不一樣

聯合報／ 記者歐陽良盈程遠述屈彥辰張睿廷蔡晉宇林銘翰鄭媁／連線報導
民眾黨昨表示，柯文哲不是反服貿，而是反黑箱。圖為柯文哲當年到場為太陽花學運學生打氣。本報資料照片
民眾黨昨表示，柯文哲不是反服貿，而是反黑箱。圖為柯文哲當年到場為太陽花學運學生打氣。本報資料照片

對於民眾黨總統參選人柯文哲聲稱要重啟服貿，國民黨總統參選人侯友宜表示，柯文哲其實常常就這樣的態度，以前說的跟後面做的會完全不一樣。

侯友宜這幾天形容柯文哲的發言「像煙火，風一吹就散了」、「別跟著民進黨煽風點火」，媒體問侯是否要加強打柯的力道？侯說，他只不過實話實說，看到的現象就是這麼一回事，也看到柯常常說一說，到後面就沒有個結果。

針對柯文哲近期拋出「重啟服貿」看法，據轉述，昨天民進黨中常會有所討論，民進黨秘書長許立明表示，現階段必須「加強複習」，讓民眾了解當初「反服貿黑箱」是從何而來，是什麼因素而生，以及比較當初支持反服貿黑箱、挺太陽花者的前後言行。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，民進黨團十年前就提出原則，包括不能自動生效、不能全案包裹表決等前提，反而是民眾黨在立法院沒有提出任何「兩岸協議監督條例」草案，完全沒有處理。

行政院副院長鄭文燦表示，柯文哲過去推動雙城論壇，大家可以看到他的立場和主流民意不一樣。重啟服貿目前社會沒有共識，只會造成更多紛亂，總統參選人對此問題要謹慎。

對於網傳柯文哲「國政白皮書主張重啟服貿」，有網友湧入柯文哲九年前關於服貿的貼文底下留言「協尋這位柯先生」，柯文哲辦公室發言人陳智菡昨天強調，柯不是反服貿，而是反黑箱。

民眾黨立委陳琬惠指民進黨顛倒是非，自己背棄三一八學運承諾，卻反過來指責柯文哲，特定媒體先以獨家新聞報導柯文哲國政白皮書將主張「重啟服貿」，綠營的立委與側翼網軍再一條龍跟上，潑糞指責柯文哲背棄初衷，「民進黨操作假新聞的能力，簡直是爐火純青」。

陳琬惠直言，柯文哲國政白皮書還沒正式出爐，怎麼會有要「重啟服貿」白皮書主張？基本的查證有這麼困難嗎？況且，柯文哲從二○一三年服貿公聽會上強調的就是反黑箱服貿，所以才要有監督機制。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，民進黨永遠說一套做一套，太陽花學運訴求在兩岸協商服貿時，要先通過「兩岸協議監督條例」，國民黨團一直都支持立法，但民進黨不推動，二○一七年他擔任立法院內政委員會召委，排審「兩岸監督條例」草案，還被民進黨刻意阻擋而無法開會，民進黨就是騙選票「騙騙太陽花」。

2024大選 總統大選 柯文哲 服貿 太陽花學運 兩岸協議監督條例 陳琬惠 侯友宜 柯建銘 陳智菡

延伸閱讀

賴清德推私立大學學費補助 柯文哲：政策買票

柯文哲「國政白皮書重啟服貿」？ 陳琬惠：假消息

【重磅快評】老柯秒拆話術 柯文哲能續航多久？

網友尋反服貿的柯文哲 民眾黨：非反服貿，是反黑箱

相關新聞

補助學費在野齊批 選舉大撒幣騙年輕票

民進黨總統參選人賴清德提出要補助私校大學學費一年兩萬五千元，行政院長陳建仁昨加碼高中職學費全免等補助。國民黨立法院黨團總...

新聞眼／政院為賴清德做球 煙火式施政難長久

行政院近日祭出「教育四支箭」助攻民進黨總統參選人賴清德。落實教育平權固然像是「溫暖內閣」的作風，只是，相關政策陸續在選舉...

重啟服貿？ 侯友宜批柯文哲前後不一樣

對於民眾黨總統參選人柯文哲聲稱要重啟服貿，國民黨總統參選人侯友宜表示，柯文哲其實常常就這樣的態度，以前說的跟後面做的會完...

學者：政治買票讓教育廉價

從高教到國教，民進黨政府一連二日釋出教育政策利多，卻讓教育學者看不下去。有學者認為，教育政策應要有目的性，突襲式大撒幣，...

南投議長宴郭台銘 有人喊出郭柯配

國民黨提名新北市長侯友宜參選明年總統選舉，但鴻海創辦人郭台銘仍積極和地方互動，昨天參加南投縣議長何勝豐的午宴，南投縣長許...

柯文哲拋重啟服貿協定 她批：是操縱選舉的假議題

民眾黨總統參選人柯文哲拋出重啟服貿，並呼籲民進黨趕快通過兩岸監督條例。有法律專業的民進黨新竹市立委參選人林志潔直言「重啟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦