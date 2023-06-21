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吳伯雄挺侯友宜「在野力量勿三心二意」

聯合報／ 記者程遠述／台北報導
國民黨前主席吳伯雄（右）與國民黨總統參選人侯友宜（左）會面後，公開呼籲藍軍支持者堅定團結。圖／翻攝侯友宜臉書
國民黨前主席吳伯雄（右）與國民黨總統參選人侯友宜（左）會面後，公開呼籲藍軍支持者堅定團結。圖／翻攝侯友宜臉書

國民黨總統參選人侯友宜持續整合藍營，國民黨前主席吳伯雄昨上午和侯友宜會面，隨後發表聲明，呼籲藍軍支持者堅定團結在一起，在侯友宜的帶領下，重新贏回總統大選，並在立法院取得過半支持力量，台灣才有機會，撥亂反正，轉危為安。

吳伯雄說，為了兩岸的和平，避免兵戎相見，總統選舉事關重要，國人應同心協力，再一次推動政黨輪替，終結民進黨執政下的危局，他二○○八年擔任國民黨主席時，曾結合所有在野力量，終結民進黨八年貪腐執政，同時國民黨在立法院也成為多數黨，帶來台海八年和平穩定，他盼望台灣所有在野的力量務必要再次團結一致，不要三心二意，切莫分散力量 。

張其強出任藍副秘書長

此外，國民黨昨也宣布，聘任新北市前副秘書長張其強為國民黨副秘書長。張其強同時也是侯友宜競選工作室團隊重要幕僚，國民黨指出，張其強也在二○一五年時擔任過國民黨主席朱立倫首次接任黨主席時的辦公室主任，對政黨黨務工作十分熟稔，盼能借重其長才，強化中央與侯友宜團隊的溝通管道。

2024大選 總統大選 侯友宜 吳伯雄 朱立倫

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