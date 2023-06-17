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政黨輪替大聯盟？柯文哲桃園行避談 支持者盼良醫救國

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
五福宮主委陳宗賢喊出良醫救國，祝福柯文哲心想事成。記者鄭國樑／攝影
五福宮主委陳宗賢喊出良醫救國，祝福柯文哲心想事成。記者鄭國樑／攝影

台灣民眾黨黨主席柯文哲今天上午在桃園市黨部主任委員黃成峻、黨部發言人馬治薇、李慕妍等人陪同下，先後到桃園市五福宮、詠聖關聖帝君慈善協會參香祈福，有民眾喊「總統好」，五福宮主委陳宗賢也喊出「良醫救國」祝福柯文哲心想事成當選總統。

媒體問對羅智強喊出「政黨輪替大聯盟」的看法，柯文哲只聽並沒有回答。除了上午的行程，柯文哲一行人今天下午也會再參加民眾黨八德區黨部開幕活動、座談會，同時接受媒體訪問，接著還要走訪大溪老街、普濟堂，等於白天行程重心全在桃園市。

柯文哲在五福宮參香後，也欣賞在地社團舞蹈表演，並和大家合照，揮手致意。稍後抵達詠聖關聖帝君慈善協會，理事長潘振豐的陪同上香，向威振宮關聖帝君祈求國泰民安，台灣人民都能安居樂業。

柯文哲到五福宮參香受到熱情歡迎。記者鄭國樑／攝影
柯文哲到五福宮參香受到熱情歡迎。記者鄭國樑／攝影

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