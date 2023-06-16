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王金平號召藍委挺侯友宜
國民黨總統參選人侯友宜近期民調不振，立法院前院長王金平號召現任及卸任藍委，組「厚友誼立委後援會」，七月五日舉行成立大會，全力輔選侯。
國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，王金平透過國民黨前立委黃昭順聯絡，請他幫忙聯繫現任的國民黨立委，目前消息出去大家反應都很踴躍，絕大部分都會出席成立大會。據了解，王金平作為召集人，找前立委潘維剛、朱鳳芝、黃昭順等人當聯絡人，已發出邀請函，為侯友宜凝聚藍委支持。
國民黨中央傳將進駐接手侯競選團隊。國民黨主席朱立倫昨表示，現階段最重要是把隊伍整隊好，包括媒體、網路、策略、文宣等，強調「會跟侯團隊完全整合在一起」，朱侯都否認兩陣營內部衝突。
對於傳出台北市政顧問陳國君將進駐侯競選團隊，朱立倫表示，陳國君是過去的老同事，現正在幫台北市長蔣萬安，適當時候也希望陳國君一起來幫忙。
羅智強喊組政黨輪替大聯盟
國民黨台北市立委參選人羅智強昨接受媒體人王淺秋專訪時，提議共組「政黨輪替大聯盟」，以「下架民進黨」為首要目標，總統大選「不一定支持侯友宜」。國民黨立委批評，羅智強是為了搏個人聲量。
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