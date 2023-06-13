快訊

性平風暴扛不住 林飛帆下午將宣布退選立委

猴痘新增16例本土 首例兒童個案用口服藥後已出院

發錢啦！「1縣市」首發端午禮金 符合資格爽領5000元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲稱要讓黃國昌當法務部長 綠委批土匪令人不齒

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
網紅「館長」陳之漢（右）昨晚邀請民眾黨總統參選人柯文哲（左）上直播，談到司法改革等議題，柯文哲不假思索說「最快的方法找黃國昌當法務部長就好了，不用每一件事情都自己會」。 圖／擷取自youtube
網紅「館長」陳之漢（右）昨晚邀請民眾黨總統參選人柯文哲（左）上直播，談到司法改革等議題，柯文哲不假思索說「最快的方法找黃國昌當法務部長就好了，不用每一件事情都自己會」。 圖／擷取自youtube

民眾黨主席柯文哲昨晚跟網紅「館長」陳之漢直播時，脫口喊出若當選總統，解決司法相關問題最快方式就是找黃國昌當法務部長。民進黨立委林宜瑾今天表示，柯文哲的表現卻有如土匪首領，飢腸轆轆似和他的部下想著如何分食台灣這塊肥肉，令人不齒。

柯文哲昨晚跟網紅「館長」陳之漢直播時，被問到司法、黑金、詐欺等問題，柯文哲開口回，最快的方法就是找黃國昌擔任法務部長。

林宜瑾表示，簡單一句話，讓柯文哲威權、保守的意識型態無所遁形，柯文哲的表現有如土匪首領，飢腸轆轆和他的部下想著如何分食台灣這塊肥肉，令人不齒。

林宜瑾強調，任命部會首長是何等重大的決定，不會是行政院長，也不會是總統一個人說了算，背後還要有深厚的社會公益性做支撐。

2024大選 總統大選 柯文哲 黃國昌 民進黨

延伸閱讀

周玉蔻控他恐成「色狼法務部長」 黃國昌嗆下流：直接提告

柯文哲上館長直播「沒拿郭的錢」「（民眾黨）垃圾不多啦」

柯文哲上館長直播談司法改革 突脫口「找黃國昌當法務部長就好了」

柯文哲到新北拔樁？ 先嗇宮董事長李乾龍：我100多公斤拔不動

相關新聞

青年好康四政策上菜 賴清德：全民共享經濟成果

搶攻年輕選票，副總統賴清德今天表示，政府推出4項「青年好康」政策，青春動滋券、文化成年禮金等，支持青年朋友做運動、看展演...

侯辦：疫情升溫 賴清德應即刻成立醫療小組

國民黨總統參選人侯友宜競選工作室今天指出，新冠疫情名列去年10大死因中的第3名，專家示警，確診病例持續增長，6月將是壓制...

柯文哲稱要讓黃國昌當法務部長 綠委批土匪令人不齒

民眾黨主席柯文哲昨晚跟網紅「館長」陳之漢直播時，脫口喊出若當選總統，解決司法相關問題最快方式就是找黃國昌當法務部長。民進...

侯友宜參加蘆洲行動治理會談 是否至議會專案報告成謎

國民黨總統參選人侯友宜今日在上午受訪時，疑似透露會出席新北市議會專案報告，針對新北幼兒園案說明。不過侯友宜在下午1時40...

柯文哲邀黃國昌當法務部長 王婉諭：你說的白是什麼白…

台灣民眾黨主席柯文哲說，他有意找時代力量前立委黃國昌擔任法務部長，時代力量黨主席王婉諭今天表示，眼前的黑不是黑，你說的白...

從侯友宜陣營處理危機的情況看 「全黨救一人」的夢魘恐成真

從國民黨總統參選人侯友宜陣營處理危機的情況來看，恐怕最後會演變成為「全黨救一人」的窘境，侯友宜若是不調整，恐怕受衝擊的不只是總統大選，就連國民黨立委的情選都會受到波及。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦