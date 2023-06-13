柯文哲稱要讓黃國昌當法務部長 綠委批土匪令人不齒

民眾黨主席柯文哲昨晚跟網紅「館長」陳之漢直播時，脫口喊出若當選總統，解決司法相關問題最快方式就是找黃國昌當法務部長。民進黨立委林宜瑾今天表示，柯文哲的表現卻有如土匪首領，飢腸轆轆似和他的部下想著如何分食台灣這塊肥肉，令人不齒。

柯文哲昨晚跟網紅「館長」陳之漢直播時，被問到司法、黑金、詐欺等問題，柯文哲開口回，最快的方法就是找黃國昌擔任法務部長。

林宜瑾表示，簡單一句話，讓柯文哲威權、保守的意識型態無所遁形，柯文哲的表現有如土匪首領，飢腸轆轆和他的部下想著如何分食台灣這塊肥肉，令人不齒。

林宜瑾強調，任命部會首長是何等重大的決定，不會是行政院長，也不會是總統一個人說了算，背後還要有深厚的社會公益性做支撐。