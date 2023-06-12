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國防備戰 柯文哲：網軍第一優先

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨天出席「眾青論壇」，和青年對談。被問到國防安全議題時，柯文哲表示，先決定戰略、戰術、戰鬥，設想敵軍攻擊模式和我軍資源配置，資訊戰一定是第一步，「如果我來做，網軍會第一優先。」他表示，要讓中共清楚，台灣有能力癱瘓對方網路。

「理性、務實、科學。」柯文哲指出，先決定戰略、再決定戰術、戰鬥，中國如果對台動手，一定是斬首戰術，不會去打金門，所以第一步是資訊戰，先癱瘓網路，第二步才是飛彈，再來是制空、制海，最後才有登陸戰問題，所以政府應該在資安方面投入更多錢。

柯文哲舉例，他在二○一九年曾去看過以色列網軍，以色列是高中畢業後就去當兵，政府挑選成績最好的學生去做網軍，退伍、大學畢業後就要他們去開公司，國防會出題目，想要做什麼，讓這些人再回來標案，這真的是「用國家力量在培養網軍」。他說，台灣要花更大力氣去做資訊作戰的準備，這本來就是台灣的強項，要用國家力量發展；如果他當總統，網軍會是第一優先。

柯說，他想過，以後每年都選一天挑題目，例如十月一日中共國慶，就把他們的高鐵系統全部癱瘓、明年癱瘓ＡＴＭ，「告訴他們要小心，我是有能力把你癱瘓的，不要亂動，真的動我就搞你」，但這要訓練夠強的網軍，「以色列網軍就是這樣幹的」。

2024大選 總統大選 柯文哲 飛彈

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