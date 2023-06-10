總統大選三腳督競爭激烈 沈富雄曝柯文哲一事「嚴重失分」

民眾黨總統參選人柯文哲日前接受日本NHK專訪談到釣魚台議題，聲稱「一般來說台灣人民不是想要那塊土地，而是希望可以在那裡捕魚」，此話一出遭轟國際常識不足，甚至有輕蔑主權的意思。柯文哲事後澄清，自己從頭到尾都沒有要犧牲主權，而是很務實處理問題。對此，前立委沈富雄指出，「柯文哲這一次的日本之旅是嚴重失分，但這對國民黨是好的」。

沈富雄昨（9）日在節目《少康戰情室》中提到，他覺得柯文哲太沒有禮貌了，把美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）帶到高雄去，感覺柯文哲對於女人很不尊敬，他得罪了華府兩岸專家葛來儀，現在又得罪了羅森柏格。沈富雄直言柯文哲看到女人就是，「妳要來就來，不來就算了」，也認為柯文哲最近很紅，因為他的支持度達到空前最高。

沈富雄透露柯文哲曉得自己不會當選，但就是因為他曉得不會當選，所以沒有包袱，講話就可以沒有忌憚，愛說什麼就說什麼，柯文哲甚至把這一點當成自己的長處，就是「我很直白，我的優點，年輕人喜歡我，就是我很直白」。最後，沈富雄指出「柯文哲這一次的日本之旅是嚴重失分，但這對國民黨是好的」。