羅森柏格見總統參選人 首會侯友宜

美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格訪台，昨天下午低調到新北市政府拜訪市長侯友宜，侯友宜是羅森柏格此次訪台第一位拜會的總統參選人。據了解，雙方針對兩岸議題、台美關係等，都有深度交流，侯也在會中表達訪美意願，將透過黨中央等單位對接，希望拜訪美方政要、議員、智庫與僑胞團。

羅森柏格五日抵台，前天已與蔡英文總統、國民黨主席朱立倫會面。除侯友宜外，她也將陸續拜會副總統、民進黨總統參選人賴清德，以及民眾黨主席、總統參選人柯文哲。

昨由新北市府秘書處協助安排相關行程，會談結束後，侯友宜送羅伯格森一行人到板橋火車站時，身旁還有衛生、經濟發展、秘書、青年等局處首長陪同。新北市府表示，兩人會晤的相關行程，將尊重雙方默契適時發布。

親侯人士認為，侯友宜與羅森柏格見面，除增進與美方的互動、交流，侯是有豐富行政經驗的領導者，也一定會持續美台合作，堅持維護台海和平，信守各項承諾，兩岸立場一致。

總統府表示，蔡英文總統已在前天與羅森柏格會面，就台美關係各項議題交換意見，盼能持續深化台美合作夥伴關係。

朱立倫昨在國民黨中常會說，他向羅森柏格表示，國民黨能源政策是最務實穩健的，但民進黨錯誤的能源政策可能造成台灣最大的國家安全破口。據了解，羅森柏格也關心侯友宜的訪美計畫，及鴻海創辦人郭台銘的動向。

羅森柏格昨天上午也拜會立法院，與立法院長游錫堃、秘書長林志嘉及各黨團代表進行不公開的會談。立院對於羅森柏格此行十分低調，除不通知、不公開，也對立委下「封口令」，強調由立院窗口統一對外聲明。各黨團分別由民進黨立委蔡適應、國民黨團總召曾銘宗、民眾黨立委吳欣盈、時代力量立委邱顯智代表會談。

蔡適應指出，這是羅森柏格第一次到立法院拜會，她在會中表示，台灣跟美國是長期的合作盟友，美國政府也表達，未來台灣不論誰執政，會繼續支持台灣政府；二○二四年總統選舉，各黨參選人會有不同政見與看法，她會逐一去拜會參選人。

曾銘宗說，他向羅森柏格提及，希望中華民國政府和美國可以推動簽訂ＦＴＡ（自由貿易協定）及避免重複課稅協定等，也呼籲台美雙方應該加強互動合作。

據轉述，曾銘宗也向羅森柏格表達，前總統馬英九執政時，兩岸能交流且和平，不像現在蔡總統讓兩岸戰爭風險上升，但蔡適應當場反駁，羅森柏格則笑著表示，不同意見交流是民主常態和展現。曾銘宗表示，羅森柏格表示，這次來台灣就是為了解各政黨不同意見。