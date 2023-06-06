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侯友宜：相信郭台銘會信守承諾
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨指出，民進黨執政下民生凋敝、百廢待舉、黑金橫行，已成結構性問題，且中央無法支援地方，甚至沒有能力處理，行政效率怠惰，他會各到縣市了解，用議題來凸顯我們有能力做得比民進黨更好。
侯友宜近來民調支持度稍「卡關」，有藍營立委擔心，侯的聲量輸對手太多，缺乏議題主導力，應想辦法提升。侯友宜說，不管是缺電、物價通膨等，在地方施政上，中央有很多議題完全沒辦法全力支援地方需求。他說，面對這些挑戰須傾聽民意，也會到各縣市了解，看看未來要面對的挑戰。
外傳挺鴻海創辦人郭台銘陣營仍未放棄，計畫在七月廿三日全代會前翻案，敗部復活。侯友宜說，他相信郭董不但會信守承諾，也和他一樣顧中華民國這個國家和這塊土地，既然大家都有相同的想法，一樣的做法，郭也表示會支持，最重要是讓做不好的政黨換別人來做。
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