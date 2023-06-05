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賴清德談真和平 拒絕九二共識

聯合報／ 記者范榮達賴香珊／連線報導
民進黨總統參選人賴清德（中）昨出席苗栗縣信賴台灣之友會成立大會，支持者力挺。記者范榮達／攝影
民進黨總統參選人賴清德（中）昨出席苗栗縣信賴台灣之友會成立大會，支持者力挺。記者范榮達／攝影

民進黨總統參選人賴清德昨天出席苗栗縣信賴台灣之友會成立大會，特別舉感冒膠囊廣告為例表示，和平有兩種，一種是真和平，一種是假和平，差別在有主權的和平，才是真和平，讓渡主權的是假和平，接受一個中國、九二共識，就是讓渡國家的主權，也是這場選舉重要的關鍵。

賴清德昨上午先前往南投信賴台灣之友會成立大會，賴表示，要延續民主自由須「捍衛主權」，才能自己決定過什麼樣的生活；保護中華民國的方法要對，蔣經國時代是中華民國要消滅中華人民共和國，但現在接受九二共識、一個中國，我國就是被消滅，拒絕九二共識才能確保主權。

對於各界擔心兩岸關係緊繃恐戰爭，賴說，有人主張接受九二共識、一個中國，放棄國家主權就能得到和平，這種做法是不對的，日、韓等國家元首都曾直言，台灣安全議題不是兩岸問題，不該是台灣自己單獨面對，而是全世界的問題。

他籲台灣人別因中國威脅「著生驚（就害怕）」，要繼續享有民主自由，得堅定捍衛主權，「沒有主權的和平，不是和平」，拒絕九二共識、與民主陣營站在一起，才能確保主權。

賴清德下午在苗栗縣信賴台灣之友會致詞說，這場選舉是民主跟專制、和平跟戰爭的選擇。他說，未來會在全球視野下，盡力團結國人，維持台海和平穩定現狀。

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