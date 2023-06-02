賴10月沿用蔡競總 柯競辦擬選新北

聯合報／ 記者林縉明丘采薇 ／台北報導

民眾黨主席柯文哲備戰明年總統大選，卸任台北市長後成立競選辦公室，近期積極尋覓競選總部。知情人士透露，雙北市都是選項，目前比較傾向選在新北市；被解讀劍指國民黨參選人侯友宜。民進黨總統參選人賴清德，未來全國競選總部則會選在民進黨中央黨部旁的「匯泰大樓」，與蔡總統競選時的競選總部同地，預計十月亮相。

柯文哲卸任台北市長後，先在台玻大樓設置柯文哲辦公室，隨著選戰腳步逐漸逼近，民眾黨內近期積極在替柯文哲找尋競選總部地點。黨內人士表示，台北市或新北市都是可能的地點，目前尚未拍板定案，預計等到柯文哲結束訪日行程返台後決定。

賴清德競選辦公室已於五月初正式成立，地點與未來全國競選總部同在「匯泰大樓」。該地點也是蔡英文總統在二○一六及二○二○年的總統競總所在地，賴清德獲民進黨提名後，決定沿用。

上月賴競辦已經介紹四位競選總部發言人，包括前主播郭雅慧、新北市議員戴瑋姍、台中市前市議員陳世凱及台北市議員趙怡翔；未來總部發言系統也將與黨部發言人分工，正式進入選戰模式。

2024大選 總統大選 柯文哲 賴清德 蔡英文 侯友宜 趙怡翔 戴瑋姍

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