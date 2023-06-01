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侯友宜競選工作室今成立首日 鐵門拉下不對外開放

聯合報／ 記者江婉儀張睿廷／新北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜的競選工作室今正式成立，目前鐵門拉下，還不對外開放。記者江婉儀／攝影
國民黨總統參選人侯友宜的競選工作室今正式成立，目前鐵門拉下，還不對外開放。記者江婉儀／攝影

國民黨總統參選人侯友宜的競選工作室今正式成立，輔選團隊包括新北市副市長謝政達及副秘書長張其強也將請辭投入選戰。記者今天到侯友宜競選工作室外實際勘查，目前鐵門拉下，還不對外開放，據了解，會待一切整理妥當後，仿效2022年侯友宜競選市長連任模式，再開放邀請媒體。

據了解，謝政達主要是負責「選舉辦公室」的後續進行，選舉行程的規劃，張其強主要是新聞發布和回應。其餘發言人團隊，包含江怡臻、呂家愷、陳柏翰、王敏旭、吳亮賢等人，則是針對時事問題回應。

外界傳言，原本是待6月17日新北市議會質詢結束後，才要開始籌備競辦，競選工作室則澄清，沒有這樣規劃，6月17日是原訂總質詢的時間，工作室一直是等到5月17日國民黨確定徵召侯友宜，才開始準備相關內容。

競選工作室表示，所以14天來一切按部就班，按照步驟做事，換言之，是要等到侯友宜的身分，即代表國民黨參選人的身分確定後，才會啟動工作室的籌組作業。

2024大選 總統大選 侯友宜 國民黨

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