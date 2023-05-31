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賴清德想和習近平吃晚餐 陸不評論

聯合報／ 記者丘采薇、大陸中心／連線報導
民進黨總統參選人賴清德想和中國國家主席習近平（圖）共進晚餐。歐新社
民進黨總統參選人賴清德想和中國國家主席習近平（圖）共進晚餐。歐新社

民進黨總統參選人賴清德日前到台大進行校園座談，昨天在個人ＩＧ公布接受台大政治系學生「快問快答」影片。被問到最想和哪一位國家元首共進晚餐，賴秒答「中國國家主席習近平」，讓現場學生瞪大眼睛。

中國大陸外交部昨天的例行記者會上有外媒就此提問。據大陸外交部網站昨天傍晚發布記者會的問答內容，彭博社記者提問：「台灣『副總統』賴清德稱，他最想共進晚餐的人是中國領導人。如有機會，他會勸中國領導人『放輕鬆一點，不用壓力那麼大』『人民的福祉最重要，和平對大家都有好處』。對此有何評論？」

大陸外交部發言人毛寧回應說：「台灣是中國的一部分，沒有什麼『副總統』。這也不是外交問題，我不作評論。」她接著又說，民進黨當局如果真的關心台海和平穩定，關鍵在於堅持「一個中國」原則。

賴清德快問快答第一題，被要求推薦台灣小吃，賴回答「淡水阿給」。由於國民黨總統參選人侯友宜最近將「阿給」念成「阿幾」，許多網友不斷留言直說「有笑點」。

2024大選 總統大選 賴清德 侯友宜 習近平

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