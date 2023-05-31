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新聞眼／適應侯友宜風格 藍營還在找節奏

聯合報／ 本報記者侯俐安
國民黨總統參選人侯友宜。本報資料照片
國民黨總統參選人侯友宜。本報資料照片

國民黨提名侯友宜參選總統十四天以來，民調沒有慶祝行情，更出現民調滑落，令黨內焦慮不已。相較綠白兩黨，侯友宜起步慢，正值對接階段，黨中央及競選團隊仍在整合，讓本是優點的「謹慎行事」成為「了無新意」。但大選倏忽而來，侯能否超車逆攻，整裝時間有限。

侯友宜民調未見起色，不升反降，在第一周或許與黨中央提名處理不夠周延脫不了關係，但鴻海創辦人郭台銘動作不斷，既讓藍營支持者焦慮，也讓不愛難看戲碼的選民表態意願低。但第二周民調仍不見反轉，警訊不能忽視。

侯友宜獲徵召前，以新北市長身分未碰觸國政議題，「是否支持九二共識」、「對核能的態度」，成為民進黨主攻目標，藍營內部也擔心有所出入。侯陣營本周開始拆彈，在拜會前總統馬英九時，讓「中華民國憲法」成為侯與藍營最大公約數，兩岸關係主打「務實可行」，化解綠營設下的「九二共識」陷阱；近來再拋出「核能是選項」，企圖拉近與藍營基調。

不過，全國性議題牽涉複雜，基調對接、獲得認同，都需要時間。對內整合部分，侯陣營按照步調先後拜會台大前校長管中閔、前總統馬英九、立法院前院長王金平等人，訴求黨內團結，然而，最關鍵的「侯郭合」卻仍然無解。

對外攻擊部分，相較民進黨慣於以「中央廚房」發號施令，無論政策說明、攻擊對手、澄清錯誤等或帶風向，對外砲口一致；侯陣營與黨中央、黨團、智庫，看似有運作，實際仍未形成「有機體」。侯個人的表述方式與風格，不利於選舉形象訴求，更難見主導方向的領袖魅力，在當前不太有耐心的訊息時代，民調受挫似乎是必然走向。

國民黨要團結泛藍、整合非綠，目標「下架民進黨」，至今仍在第二階段徘徊；隨著侯友宜競選辦公室籌備處明天成立，藍營各方須找到共同節奏，才能急起直追，邁向第三階段。

2024大選 總統大選 侯友宜 馬英九 核能 九二共識 郭台銘 管中閔 王金平

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