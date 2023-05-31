聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜新北龍舟點睛「兩岸同文同種」

聯合報／ 記者蔡家蓁劉懿萱李成蔭張睿廷／連線報導
新北市長侯友宜（右）與議長蔣根煌（左）昨為龍舟賽點睛祈福。記者杜建重／攝影
新北市長侯友宜（右）與議長蔣根煌（左）昨為龍舟賽點睛祈福。記者杜建重／攝影

民眾黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘昨在金門浯島城隍廟同框抬轎，兩度互動熱絡引發外界關注，新北市長侯友宜昨天則待在新北，出席新北議長盃龍舟錦標賽祭江點睛儀式，表示未來會再找時間到金門與好友相聚。面對昨日「郭柯會」氣氛熱烈被傳出郭柯配的說法，侯陣營表示，相信郭董會兌現承諾支持侯友宜。

侯友宜昨出席龍舟賽祭江點睛儀式時表示，端午節是華人世界風俗，可延續大家感情，包括兩岸在內，都是同文同種，期待藉由龍舟友誼競賽來推廣風俗，而台灣粽子又分南、北粽，大陸地區來台的許多種粽子，每種美食都代表著一個文化，並在台灣這塊土地深耕，期待國家能大融合，團結大家在一起。

侯友宜今天中午將到立法院列席國民黨立法院黨團大會，與黨籍立委交換意見。六月八日晚間將再至政治大學與青年對談。面對郭董近來動作頻頻，侯團隊對修補郭的關係卻遲遲未有行動，據了解，侯陣營目前僅能低調以對，不敢有太多評論或動作刺激郭台銘，保留未來溝通空間。

2024大選 總統大選 侯友宜 郭台銘 城隍廟 柯文哲 端午節

延伸閱讀

綠委：國民黨想換侯友宜要趁早 「沒有非要一起到老」

一個半月共開87槍 新北民進黨團批侯友宜無心市政、應即刻辭職

拜會江宜樺 侯友宜轟上位者「首鼠兩端」致人民缺電

龍舟點睛 侯友宜：端午節是兩岸同文同種風俗

相關新聞

侯友宜新北龍舟點睛「兩岸同文同種」

民眾黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘昨在金門浯島城隍廟同框抬轎，兩度互動熱絡引發外界關注，新北市長侯友宜昨天則待在新北，出...

賴清德拋核電應急 藍：打臉民進黨？

民進黨總統參選人賴清德拋出「讓已停機的核能機組未來可緊急使用」說法，國民黨立委賴士葆昨天質疑，賴清德是真的要重啟核電、打...

新聞眼／適應侯友宜風格 藍營還在找節奏

國民黨提名侯友宜參選總統十四天以來，民調沒有慶祝行情，更出現民調滑落，令黨內焦慮不已。相較綠白兩黨，侯友宜起步慢，正值對...

侯友宜會江宜樺 批綠無誠信 政策跳票

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜前天拋出「核能是我的選項」後，昨再指「二○二五非核家園」已成最大騙局；他說，當選總統會重...

賴清德想和習近平吃晚餐 陸不評論

民進黨總統參選人賴清德日前到台大進行校園座談，昨天在個人ＩＧ公布接受台大政治系學生「快問快答」影片。被問到最想和哪一位國...

綠委：國民黨想換侯友宜要趁早 「沒有非要一起到老」

民進黨立委林俊憲今天說，副總統賴清德、鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲今天都跑到金門，缺了新北市長侯友宜也沒有違和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦