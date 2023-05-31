侯友宜新北龍舟點睛「兩岸同文同種」

民眾黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘昨在金門浯島城隍廟同框抬轎，兩度互動熱絡引發外界關注，新北市長侯友宜昨天則待在新北，出席新北議長盃龍舟錦標賽祭江點睛儀式，表示未來會再找時間到金門與好友相聚。面對昨日「郭柯會」氣氛熱烈被傳出郭柯配的說法，侯陣營表示，相信郭董會兌現承諾支持侯友宜。

侯友宜昨出席龍舟賽祭江點睛儀式時表示，端午節是華人世界風俗，可延續大家感情，包括兩岸在內，都是同文同種，期待藉由龍舟友誼競賽來推廣風俗，而台灣粽子又分南、北粽，大陸地區來台的許多種粽子，每種美食都代表著一個文化，並在台灣這塊土地深耕，期待國家能大融合，團結大家在一起。

侯友宜今天中午將到立法院列席國民黨立法院黨團大會，與黨籍立委交換意見。六月八日晚間將再至政治大學與青年對談。面對郭董近來動作頻頻，侯團隊對修補郭的關係卻遲遲未有行動，據了解，侯陣營目前僅能低調以對，不敢有太多評論或動作刺激郭台銘，保留未來溝通空間。