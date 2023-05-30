侯友宜「核能是我的選項」陳建仁：說清楚核廢料怎處理

國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，若當選總統會做好核安，「核能就是我的選項。」行政院長陳建仁今天表示，侯友宜曾說過，核廢料無法處理就無法使用核能，如果要恢復使用核能，他需要好好和大家說明清楚，到底核廢料應該怎麼處理。

陳建仁今上午出席產業自律反詐騙宣導系列活動記者會。對於民進黨總統參選人賴清德提到，正研議緊急狀況時可使用核電停機機組，是否代表非核家園政策轉變？

陳建仁表示，行政院發言人林子倫昨天已說明得很清楚，政府的非核家園決心完全沒有改變，有鑒於能源重要性，政府不斷透過減煤、增氣、展綠、非核擴大台灣能源來源，希望確保台灣能源安全；如果在緊急狀況或碰到嚴重天災，政府會透過各種管道從各能源生產方式加以整合，也會完全專注到安全性及充裕性，政府會確保台灣在緊急狀況下能源供應穩定和安全，請國人放心。

對於侯友宜拋出核能是他的選項，陳建仁說，核廢料的處理相當困難，很多國家透過擴展再生能源方式，而不是新設核電方式來供應能源。陳建仁說，侯友宜自己也說過，核廢料無法處理的時候就無法使用核能，如果侯要恢復使用核能，需要好好和大家說明清楚，到底核廢料應該怎麼處理，才是認真負責任的態度。