冷眼集／賴清德打翻神主牌 綠營忙提油救火

民進黨總統參選人賴清德前天脫口「相關單位有在規畫，把已經停機的核能機組，維持未來能緊急使用，以備不時之需」，差點打翻「反核」神主牌，也激出國民黨總統參選人侯友宜以核能為選項的談話。昨天從民進黨中央到賴競辦都強調，賴是以「極端」情境為背景思考。但這樣滅火形同提油救火，因為，要確保用電安全，不就是在防「極端的情況」？

「二○二五非核家園」除了是蔡英文總統的競選政見，更在民進黨全面執政後，在「電業法」明文規定。但二○一八年底「以核養綠」公投通過，電業法第九十五條「核能發電設備應於中華民國一一四年（二○二五）以前，全部停止運轉」的文字已被刪除，「二○二五非核家園」已失去法源依據。

但民進黨主政下，仍強調「二○二五非核家園」目標不變。即使經濟部長王美花去年坦言，再生能源在二○二五年無法達到原訂百分之廿的目標；「二○二五非核家園」鐵定跳票，民進黨到昨天依舊「嘴硬」。

不過，總統參選人賴清德的能源政策思考，從他在行政院長任內，就跟蔡政府的主調並非亦步亦趨。包括他在二○一八年十月宣布「停止興建深澳電廠」；二○一八年十一月面對「以核養綠」公投過關，強調自己是「民主萬歲」的人；到前天「規畫緊急時啟用停運核能機組」，都可見到他有彈性的「務實」一面。

只是，賴清德前天才試了風向，最大的逆風卻出現在黨內，從黨中央到賴競辦的發言，與其說是為賴「緩頰」，更像是退回並更緊抱「反核」神主牌。

其實，賴清德所謂「規畫緊急時啟用停運核能機組」，已被挑出許多語病及謬誤。最傳神的反問，例如：「退役核能機組說開就開，以為是在開瓦斯喔？」嘲諷程度不輸「以愛發電」。但至少，賴清德還有意識到缺電之苦，也知道應備好不時之需。

相較之下，民進黨內一逕回應，稱賴是以「極端」外部狀態所導致的國安風險情境為背景思考，言下之意，難道是賴「過慮」、「多慮」了？而此情況不會發生？這樣的國安風險不必預防？民進黨口口聲聲「二○二五非核家園」，已被口號制約，既不以跳票為恥，也不願未雨綢繆，這樣如何確保用電安全？