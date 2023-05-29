新聞眼／為搶年輕票 賴清德能源政見說真心話

民進黨總統參選人賴清德昨天再到校園和年輕人面對面，整場亮點莫過於拋出了「正規畫已停機的核能機組維持未來可緊急使用的可能」。這也是民進黨政府近年來首度在核能議題上放軟。賴的一席話，揭示兩大重點：除了民進黨的能源政策像白海豚會轉彎之外，更凸顯了國內捉襟見肘的能源供給現況。

「二○二五非核家園」是蔡英文總統的重要政見，「反核」更是民進黨神主牌。盤點現況，尚在商轉中的核三廠預計二〇二五年除役，眼看民進黨政治承諾就要達成之際，賴清德此一能源政見髮夾彎，來得又快又急，除了在野黨訕笑並痛批「非核家園跳票」，過去支持民進黨廢核主張而投票的選民，也有情何以堪之感。

賴清德的核能政見轉彎早有蛛絲馬跡。早在二○一八年底「以核養綠」公投過關，時任行政院長賴清德先強調自己是「民主萬歲」的人，還提出尊重公投案結果。當時外界就「嗅出」賴可能依公投結果「務實調整」。

雖然後來賴清德即請辭為敗選負責，但如今賴清德甘願冒政治風險，也要為核能保留轉圜餘地，原因也不難理解：因為，和二○二五非核家園期限相同的，另有二○二五年綠電總發電占比要達兩成，但經濟部長王美花已證實此目標確定跳票。

眼看蔡總統即將卸任，若如中研院前院長李遠哲所稱，他曾想與蔡總統討論淨零碳排政策，蔡總統卻回應「二○二四後不是我的事」，賴清德要競逐總統大位，自須未雨綢繆；其中，綠電可能銜接不上總能源缺口的炸彈，一旦當選，屆時將落到自己頭上。

賴陣營欲在核電議題上留轉圜餘地，也有跡可循。民進黨智庫副董童子賢日前提及核一、核二重啟議題時，政府給的回應，都只聚焦在核一、核二延役不可行，對於核三廠卻未置一詞。

賴此次參選，年輕選票是罩門之一。他昨天與台大學生面對面，一改過去西裝筆挺，領帶也不打了，營造親和風格的動機十分明顯。但要搶攻年輕選票，豈能只靠時髦打扮？直面問題、有話老實說，才能贏得人心。 正如核能議題，民進黨的執政包袱不可謂不重，要改變路線又動輒得咎；若想在選戰突圍，賴清德還需要說出更多真心話。