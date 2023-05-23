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民進黨：侯友宜一再閃躲是否支持九二共識 勿問東答西

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，侯友宜一再閃躲是否支持九二共識，勿再問東答西。本報系資料照
民進黨表示，侯友宜一再閃躲是否支持九二共識，勿再問東答西。本報系資料照

民進黨發言人林楚茵今天表示，國民黨總統參選人侯友宜持續迴避是否支持「九二共識」的質疑，不要一直問東答西，閃躲不能化解疑慮，不要在市議會唬弄新北市民不夠，現在又要來唬弄台灣人民。

林楚茵指出，國民黨的馬英九與朱立倫都不斷表態支持所謂的「九二共識」，甚至不惜公開呼應習近平所定義的「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的「九二共識」，寄望能在「兩岸同屬一中」的框架下開展兩岸互動與談判協商。由於這攸關台灣主權，台灣人民必須要問，侯友宜身為國民黨提名的總統參選人，到底是否支持國民黨馬英九和朱立倫的主張？還是只想繼續用迴避、閃躲的方式來騙選票、騙人民？

林楚茵質疑，現在正在舉行的世界衛生大會（WHA），中國蠻橫無理的阻擾台灣參與，以所謂的「一個中國原則」打壓台灣國際空間，完全沒有看到侯友宜捍衛台灣立場的態度，不但不敢譴責中共，以空話回應兩岸立場，還和中共口徑一致，指責堅持維護台灣主權的民進黨政府，再次驗證侯友宜一遇到中共，就會選擇「轉彎、跳針、閉著眼」，侯友宜所謂要「守護中華民國」完全是騙選票、騙人民的鬧劇。

林楚茵說，超過七成的台灣民意不接受「九二共識」，更不要說中國國家主席習近平2019年已清楚定調，「九二共識」就是「一國兩制」，要推動兩岸「統一進程」。這是關乎台灣國家安全與未來的關鍵問題，侯友宜要參選中華民國總統，不能對此視而不見，必須要明確說出自己的主張，而不是問東答西，一再迴避問題。

2024大選 總統大選 侯友宜 九二共識 民進黨

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