江啟臣：年輕反綠力量 被柯文哲吸走

二○二四總統大選藍綠白「三腳督」成形。國民黨立委江啟臣昨天接受「新聞不芹菜」專訪時表示，近日幾份民調顯示，台灣民眾黨主席柯文哲在四十歲以下支持者位居領先；顯示討厭民進黨的年輕反綠力量，國民黨沒有吸收到，這是國民黨的警訊。

江啟臣指出，蔡政府執政七年，青年失業率沒什麼改善、薪資成長被通膨吃掉，居住正義無法實現，這些執政困境都會反映到民進黨總統參選人賴清德的選情。

江啟臣說，卅至卅九歲的太陽花世代過去都很挺民進黨，從民調來看，有可能從過去支持綠營、因對民進黨失望，轉而改挺柯文哲；反觀侯友宜，在五十歲以上民眾的支持度都是三成五以上，但國民黨沒有吸收到年輕的反綠力量。

民眾黨立委陳琬惠指出，陳琬惠認為，柯文哲說話直白，年輕人覺得柯講話較務實，「說話比較像一般人」，就像身邊的人會說的話，沒有距離感；許多網路上做的街訪，柯文哲的領先幅度，更遠遠超過兩位對手。