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聯合報民調／棄保票流動成大選變數！12％選民意向影響藍白消長 3成5希望「藍白合」

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學者解讀：侯友宜消失的5趴 轉為不表態

聯合報／ 記者楊湘鈞、曹鈞浩／台北報導
新北市長侯友宜（右）。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜（右）。記者張睿廷／攝影

對於聯合報最新民調侯友宜「消失的五趴」，學者認為不外藍軍對侯疑慮未除、朱立倫郭台銘所謂內幕對話引起郭粉不滿等原因，這是藍營警訊；不過學者也認為，這五趴可能是暫時轉為「不表態」，未來將是左右選戰關鍵，就看藍白綠如何出招爭取。

「很訝異！」台大政治系教授王業立表示，通常確定人選後民調都會上升，侯這段期間並未犯大錯卻不升反降，只能從挺郭者不服氣、部分藍軍對侯疑慮未消等尋求解釋。不過，對比賴、柯兩次民調都在誤差範圍內，也顯示侯「消失的五趴」可能只是轉到未決定或未來不投票，並非已棄藍轉綠或白。

中山大學榮譽教授廖達琪也指出，賴、柯的增減並無顯著意義，但侯減少五％，未表態者也剛好增五％，頗值關注，可能與郭支持者的態度和流向有關。

王業立指出，民調顯示政黨傾向國民黨者挺侯七成，傾向民進黨者挺賴七成九，傾向民眾黨挺柯更達八成，雖意味隨著三黨人選底定選民趨於「歸隊」，但也傳達出藍軍支持者對侯仍有疑慮等訊息。文化大學廣告系主任鈕則勳則認為，挺藍者堅定支持侯的比率，低於綠對賴、白對柯的支持，更顯示郭扮演關鍵角色。

廖達琪分析，侯年輕選民支持度敬陪末座、國民黨支持者僅七成表態挺侯，均顯示侯並未成功吸納挺郭支持者。郭的支持者屬性如年輕族群、中產階級及傳統藍營選民，都是侯缺乏的；郭的動向將是影響侯選情的重要變數。

不過鈕則勳也表示，綠營支持者七成九挺賴看似不錯，但民調同時顯示賴很難拉到藍白的選票，是其危機。而王業立則指出，雖然外界認為高房價物價、蔡政府施政等會拉低年輕族群支持賴，但民調顯示賴的年輕支持者並沒想像中的低。

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